65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала

Аналитики Академии iSpring в ходе исследования тенденций в корпоративном онлайн-обучении в России выяснили, что более 60% работодателей не планируют закладывать дополнительные бюджеты на обучение персонала в 2023 г. В исследовании приняли участие более 200 российских компаний из 17 отраслей экономики – от представителей СМБ до крупнейших корпораций. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Команда iSpring изучила, как компании обучают и мотивируют сотрудников, измеряют эффективность обучения, какие бюджеты готовы потратить на развитие персонала и какой контент для онлайн-обучения считают самым эффективным и вовлекающим. Методология оценки учитывала возраст бизнеса, его размеры и сферу деятельности.

37,2% опрошенных компаний потратили на обучающие курсы для сотрудников меньше менее полумиллиона за год. Заложить в бюджет обучения от 500 тыс. до 1,5 млн руб. больше смогли 28,4% компаний. От 1,5 до 5 млн руб. потратили 16,5% респондентов.

В среднем от 28 до 41% участников опроса выразили готовность увеличить бюджет на повышение квалификации персонала, несмотря на турбулентность рынка. При этом 65% компаний не планируют увеличивать расходы на обучение сотрудников.

В 17% компаний онлайн-обучение проходят от 90 до 100% сотрудников. Четверть опрошенных охватывают курсами 20-50% персонала. 14% респондентов обучают менее 20% своих специалистов.

Абсолютное большинство компаний (84%) разрабатывают весь контент для онлайн-обучения собственными силами. Но 15% из них отметили, что все же используют наработки партнеров, а еще 20% привлекают аутсорс и закупают готовые курсы наряду с самостоятельной разработкой. Наибольшей популярностью в обучении пользуется формат слайдов (86%), тестов и практических заданий (81%) и видеороликов (73%). Хотя наиболее вовлекающим для сотрудников оказался именно видеоформат (56%), слайдовые курсы (47%) и только потом тесты (39%).

Аналитики выяснили, что только 39% компаний регулярно оценивают эффективность обучения. Еще 35% делают это только по запросу, у 21% – оценка в планах, а 5% респондентов не видят в этом необходимости.

Преимущественно бизнес использует онлайн-обучение как средство адаптации новых сотрудников (83%), в качестве инструмента проверки навыков и знаний (71%), формирования экспертизы (54%), изучения продуктов (63%) и в меньшей степени для формирования кадрового резерва (24%) или проведения сертификации (14%).

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«Нам было интересно узнать, каким образом сегодня компании выстраивают обучение персонала и как им в этом помогают онлайн-курсы. Анализ данных помог выявить основные тенденции, влияющие на рынок, и сформировать актуальную картину развития этой сферы. Весьма показательно, что в сложившихся условиях многие компании стараются экономить на этой статье расходов и разрабатывают обучающий контент самостоятельно. Уверена, что на фоне такого тренда дальнейший рост популярности онлайн-курсов и платформ, позволяющих их самостоятельно создавать и проводить, только усилится», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

В исследовании iSpring участвовали представители розничной торговли, ИТ, телекома, производственных компаний, сферы строительства и потребительских товаров, банковских и финансовых услуг, гостиничного бизнеса, логистических и транспортных услуг, фармацевтики и здравоохранения, добывающей промышленности, нефтехимии, агропромышленного сектора, а также автомобильного сектора, авиации и госпредприятия. 30% опрошенных компаний существуют на рынке более 20 лет.

Их размеры варьируются от малых (менее 50 сотрудников) до особо крупных (более 1500 сотрудников). Наибольшее количество опрошенных – средние компании, имеющие штат от 50 до 500 человек. Доля особо крупных предприятий в исследовании суммарно составила 33,5%, из которых 17% – компании размером от 3 до 10 тыс. сотрудников; 11% – от 1,5 до 3 тыс. сотрудников и 5,5% – 10 тыс. и более.

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iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран решать задачи по онлайн-обучению.