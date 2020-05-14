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Продавцов Xiaomi в России будут обучать дистанционно на платформе iSpring

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Смарт оранж», официальный представитель и дистрибьютор бренда Xiaomi в России и СНГ, запускает программу онлайн-обучения сотрудников розничной сети и интернет-магазина mi-shop.com на платформе iSpring. Розничная сеть компании насчитывает более 60 точек от Калининграда до Владивостока. Всего в штате розничного представителя Xiaomi более 300 сотрудников.

Компания планирует обучать онлайн продавцов розницы, управляющих и руководителей групп магазинов. Также предусмотрена отдельная программа онлайн-обучения для адаптации новых сотрудников сети. Кроме продуктовых курсов в компании будут обучать сотрудников hard и soft skills.

«Ранее мы обучали сотрудников очно. Онлайн формат был представлен только вебинарами. У Xiaomi широкая линейка продуктов и она постоянно обновляется, учитывая широкую географию магазинов и разные часовые пояса, не до всех получается донести информацию очно. iSpring поможет в интересной форме представить информацию по продуктам и вовлечь сотрудников в обучение. Кроме того, вся необходимая информация всегда под рукой, в смартфоне. Для нас принципиальным моментом в выборе платформы для дистанционного обучения было наличие мобильного приложения. Обучение помогает сотрудникам достигать сверхрезультатов. Причем важны не только показатели KPI, но и осознанное отношение сотрудника к своему развитию», — отметил директор по продажам «Смарт оранж» Вячеслав Гулин.

Компания переведет в онлайн формат около 90% обучения, очная форма частично останется у руководителей групп магазинов.

«Сейчас очень интенсивная динамика бизнеса, нужно быть на волне. Руководители формируют отношение к компании в целом и отвечают за результат, поэтому крайне важно как можно больше контактировать с ними лично. Но даже у этой категории сотрудников обучение не останется чисто очным, скорее это будет смешанный формат с преимуществами онлайн-обучения и личного контакта», — сказал о планах бизнес-тренер компании Сергей Плумер.

«При выборе системы дистанционного обучения компании важно было быстро внедрить платформу в существующую инфраструктуру, интуитивный интерфейс и наличие редактора для создания учебного контента. «Запускались мы в период пандемии, важно было все сделать максимально оперативно. Мы просто не могли себе позволить подробно углубляться в какие-то технические детали, c iSpring этого и не понадобилось. Буквально за несколько дней мы развернули платформу и уже активно занимаемся созданием учебного контента», — отметил заместитель директора по продажам Алексей Мигунов.

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