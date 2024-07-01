Институт iSpring выявил 5 качеств лучших ИТ-студентов

Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, провел исследование личных качеств студентов и составил психологический портрет современного выдающегося выпускника ИТ-вуза - HiPO-студента (High Potential). Об этом CNews сообщили представители

Все абитуриенты при поступлении в институт iSpring на ИТ-специальности проходят психологическое тестирование, всего за время работы Института было протестировано более 600 абитуриентов. Психологи института проанализировали портреты 50 лучших студентов и нашли объединяющие их психологические качества.

Эти студенты попали в категорию HiPO – то есть с максимально высоким потенциалом как будущие специалисты рынка труда.

Среди главных психологических особенностей таких студентов психологи института iSpring выделили следующие качества.

Первое – имеют амбициозный образ будущего. HiPO-студенты вдохновляются идеей успешной жизни и возможностью эффективно реализовываться в профессиональной сфере. Этот «план будущего» помогает им справляться с тяжелыми нагрузками в университете и мотитивирует строить свою карьеру в ИТ с первых же курсов обучения.

Второе – строят мир по своим правилам. HiPO-студенты выделяются стремлением проектировать свою жизнь совместно с такими же талантливыми людьми через мастерство и профессионализм. Исследователи Института iSpring отмечают, что успешным студентам присущ «архетип героя» – такие студенты вдохновляют других своими поступками, устанавливают высокие стандарты и создают мир по своим правилам через профессионализм.

Третье – знают чего хотят. HiPO студенты целеустремленные и изначально нацелены на профессиональную деятельность. Они четко знают, чего хотят, и стремятся к конкретным результатам. Учатся, чтобы получить профессию своей мечты и как можно быстрее приступить к работе в своей сфере. Они активно используют технологии, зная, что с их помощью мир меняется, и не хотят, чтобы всё стояло на месте. Благодаря технологиям такие студенты видят множество разных людей и стилей жизни, что помогает им легко адаптироваться и меняться вместе с миром.

Четвертое – обладают навыками рефлексии и эмпатии. Исследование показало, что лучшие ИТ-студенты обладают энергией лидеров, которая позволяет им мотивировать самих себя и вести за собой других. Эта энергия исходит из их развитого самосознания и умения рефлексировать. Они находятся в контакте со своими чувствами и потребностями, что помогает им лучше понимать себя.

«Такие студенты живут честно с собой и другими, не боятся быть открытыми и искренними, готовы услышать и понять других. Они занимаются тем, что любят, и не предают свои ценности. Эти ребята выходят за рамки обыденности, всегда в контакте с собой, упорядочивают свои мысли и эмоции, что помогает им лучше понимать себя и достигать своих целей», – сказала старший педагог-психолог института iSpring Мария Чемоданова.

Пятое – им важна обратная связь. Исследователи отмечают, что лучшие студенты ценят обратную связь и смысл в своей работе, что помогает им развиваться и становиться профессионалами. Они не готовы работать по принципу «делай потомучто я так сказал», при этом готовы работать очень много, если в этом есть смысл. Эти ребята хотят достигать конкретных целей, работать не для процесса, а для результата.

«Работодателям важно создать для таких выпускников среду, где они чувствуют принадлежность. Им важно работать не только ради денег, но и в месте, где их ценят и разделяют их ценности. Еще один важный момент – таким будущим профессионалам нужно давать полномочия для решения важных задач и построения эффективных систем. Это поможет им использовать свой потенциал на полную и создавать новое через устойчивые и продуктивные процессы», — сказала Мария Чемоданова.