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Институт iSpring получил инвестиции в размере 1,3 млрд рублей

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, основала частный ИТ-вуз нового поколения в 2021 г. С этого времени на открытие, развитие и обучение студентов компания потратила 1,3 млрд руб.

Общие затраты на открытие института iSpring составили 23,1 млн руб. На строительство и развитие инфраструктуры первого корпуса Института было потрачено 771,5 млн руб. В коливинг «Гагарин», в котором сегодня проживает 43 студента, проинвестировано 205,4 млн руб.

Кроме того, идет строительство второго коливинга, в котором смогут проживать 297 студентов. На эти цели компания iSpring уже потратила 114 млн руб. На обучение студентов в 2022/2023 г. было потрачено 64,9 млн руб. За 2023/2024 учебный год — 66,6 млн руб.

Компания iSpring продолжает развитие Института: началось строительство университетского городка. В 2023 г. был приобретен стадион и прилегающие к нему земельные участки на сумму 53,7 млн руб. На территории планируется строительство студенческих общежитий, библиотеки, столовой, спортивного центра и научных лабораторий.

«Чтобы решить проблему развития софтверной индустрии, ИТ-индустрии в нашей стране, нужна массовая подготовка специалистов в области творческих, коммерческих направлений, а также в области разработки продуктов. И в значительной степени этим занимается наш Институт. Мы готовим профессионалов, способных создавать передовые продукты и технологии, и занимать лидирующие позиции на глобальном рынке», – сказала Малика Красильникова, руководитель профориентации, отбора и трудоустройства студентов Института iSpring.

В планах компании — инвестиции в размере 10 млрд руб. на развитие университетского комплекса в Йошкар-Оле до 2032 г. Институт iSpring к этому времени планирует принять и обучить 5 тыс. студентов и расширить количество учебных программ с четырех до двенадцати.

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