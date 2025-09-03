Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru запустил в публичное тестирование два новых сценария ИИ-помощника «Клаудия» на своей платформе Cloud.ru Evolution. Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и алертов по логам, а также FinOps-сценарий для выявления неэффективно используемых ресурсов и рекомендаций по оптимизации. Это следующий шаг в развитии «Клаудии» — от автоматизации рутинных DevOps-задач к более сложным сценариям SRE и FinOps. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

ИИ-помощник «Клаудия» был представлен в конце июня 2025 г. Клаудия не просто отвечает на вопросы, а выполняет действия: подбирает сервисы под задачу, разворачивает виртуальные машины, помогает работать с консолью в режиме co-pilot, настраивает мониторинг и алерты. В отличие от чат-бота, «Клаудия» умеет интерпретировать естественные формулировки и консультировать по документации платформы Cloud.ru Evolution.

За первые два месяца работы более 4000 пользователей отправили помощнику свыше 12 тыс. сообщений. Каждый четвертый возвращается к сервису регулярно. Наиболее заметно эффективность «Клаудии» проявилась при создании виртуальных машин. Раньше эта операция занимала у пользователей от пяти до тридцати минут. С «Клаудией» время сократилось до одной-двух. В среднем ИИ-помощник ускоряет рутинные операции DevOps-инженеров в 15 раз.

Антон Тодосийчук, лидер продуктовой платформы Cloud.ru: «Клаудия развивается быстрыми итерациями. Мы строим ее как ИИ-агента, которому можно доверить решение сложных задач. В приоритете — понимание контекста, развитие проактивного подхода и использование лучших практик DevOps, SRE и FinOps».