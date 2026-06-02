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Т-Банк Т-Технологии Т-Образование Тинькофф Образование Тинькофф Поколение Tinkoff Generation
Т-Образование — образовательная платформа группы «Т-Технологии», нацеленная на реализацию STEM-подхода (наука, технологии, инженерия, математика) и формирование культуры непрерывного образования по всей России.
Тинькофф реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 году Тинькофф получил образовательную лицензию. В 2022 году компания запустила ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов технических факультетов российских вузов.
СОБЫТИЯ
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 1
|Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 8 1
|Смирнова Варвара 4 3
|Маркелов Константин 42 3
|Близнюк Станислав 21 1
|Тимонич Андрей 3 1
|Логинова Евгения 1 1
|Серегин Дмитрий 3 1
|Шутова Ольга 2 1
|Коротов Денис 1 1
|Симаков Дмитрий 1 1
|Шихалеев Илья 1 1
|Власов Матвей 1 1
|Норин Антон 1 1
|Лоторев Павел 1 1
|Дерр Артур 1 1
|Бучнев Алексей 1 1
|Чесаков Георгий 19 1
|Коняев Дмитрий 2 1
|Ивашкевич Евгений 20 1
|Попов Иван 6 1
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