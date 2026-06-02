Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Т-Образование — образовательная платформа группы «Т-Технологии», нацеленная на реализацию STEM-подхода (наука, технологии, инженерия, математика) и формирование культуры непрерывного образования по всей России.

Тинькофф реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 году Тинькофф получил образовательную лицензию. В 2022 году компания запустила ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов технических факультетов российских вузов.