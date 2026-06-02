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Т-Банк Т-Технологии Т-Образование Тинькофф Образование Тинькофф Поколение Tinkoff Generation

Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation

Т-Образование — образовательная платформа группы «Т-Технологии», нацеленная на реализацию STEM-подхода (наука, технологии, инженерия, математика) и формирование культуры непрерывного образования по всей России

Тинькофф реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 году Тинькофф получил образовательную лицензию. В 2022 году компания запустила ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов технических факультетов российских вузов.

СОБЫТИЯ


02.06.2026 «Т-Образование» запустило сервис для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по русскому языку 2
10.02.2026 Московская школа программистов стала частью «Т-Образования» 2
01.10.2025 «Т-Образование» запускает всероссийский профориентационный проект «Уроки Т» 1
26.09.2025 Уникальное мобильное приложение школьников ИТ-смены в «Артеке» привлекло внимание ведущей компании по разработке ПО 1
05.05.2025 «Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов 1
26.01.2024 «Тинькофф» запускает третью ежегодную стипендиальную программу для студентов 1
14.06.2023 «Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM-университета 2
31.05.2022 «Тинькофф образование» открывает набор на программу обучения бэкенд-разработке 1
28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии 1
05.08.2020 «Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн 2
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 212 2
Арентер 5 1
Yandex - Яндекс 9001 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4806 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 357 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 11 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1475 11
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 164 2
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1558 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1827 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 38 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 8 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6351 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12710 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6532 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2200 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6106 3
SRE - Site Reliability Engineering - Техническое обеспечение надёжности сайта 66 3
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 147 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 770 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 2
Implant - Имплант 193 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18137 1
Data monetization - Монетизация данных 1930 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5878 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 1
Управляемые услуги - Managed Services 67 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 319 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1074 1
CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - Управление стоимостью привлечения клиентов 33 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5011 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 375 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1242 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5143 1
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EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 436 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 1
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Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Яндекс.Практикум 80 1
Т-Банк - Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 15 1
Смирнова Варвара 4 3
Маркелов Константин 42 3
Близнюк Станислав 21 1
Тимонич Андрей 3 1
Логинова Евгения 1 1
Серегин Дмитрий 3 1
Шутова Ольга 2 1
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Симаков Дмитрий 1 1
Шихалеев Илья 1 1
Власов Матвей 1 1
Норин Антон 1 1
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Дерр Артур 1 1
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Россия - УФО - Челябинская область 1474 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 757 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 9
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STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 65 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 3
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Образование в России 2714 3
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2234 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6520 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2133 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1803 1
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1275 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 958 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8392 1
Информатика - computer science - informatique 1174 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6632 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1519 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5865 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5566 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7622 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6603 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3806 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5597 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1333 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4908 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5660 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5475 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 44 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1406 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1706 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 634 2
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 13 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 79 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 101 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - МШП - Московская школа программистов 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 255 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 213 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 436 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 710 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 1
Т-Банк - Тинькофф Финтех Школа 3 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 15 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 42 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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