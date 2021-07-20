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«Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси

«Тинькофф» масштабирует сеть распределенных команд разработки и запускает сразу 9 новых Центров разработки в Воронеже, Краснодаре, Минске, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Сочи и Томске.

Теперь центры разработки «Тинькофф» открыты в 18 городах, в том числе в Екатеринбурге, Ижевске, Иннополисе, Казани, Москве (Сколково), Нижнем Новгороде, Новосибирске (Академгородке), Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге.

В Центры разработки планируется нанять более 800 человек до конца года. «Тинькофф» приглашает в команду кандидатов всех уровней квалификации - от студентов технических вузов и джуниор-специалистов до продвинутых разработчиков, QA-инженеров, аналитиков и продакт-менеджеров.

Специалисты Центров работают в смешанных командах с разработчиками из штаб-квартиры «Тинькофф». Они могут пользоваться всеми преимуществами компенсационного пакета, а также специальными предложениями для сотрудников компании. Наравне с коллегами из головного офиса могут участвовать в митапах, конференциях и мероприятиях ИТ-сообществ.

Центры разработки позволяют «Тинькофф» расширять географию поиска талантливых ИТ-специалистов и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время запуска финтех-продуктов.

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент «Тинькофф», сказал: «Мы уже несколько лет развиваем Центры разработки по всей России. Сейчас в команде больше 1300 разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества из 18 городов страны. У нас нет ни одного продукта, который бы разрабатывался и поддерживался без участия специалистов из Центров разработки. Модель распределенных проектных команд доказала свою эффективность, и у нас большие планы по ее масштабированию. Мы рассчитываем, что в ближайшее время сотни талантливых ребят станут частью нашей команды».

В рамках запуска новых Центров Тинькофф проведет дни открытых дверей и приглашает всех, кто интересуется разработкой, в особенности бэкенд-разработчиков

Владимир Бахур

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