«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для собственного ИТ-хаба в центре Минска

«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в центре Минска — в бизнес-центре «Проспект» класса «А». Офис с террасой площадью 10 тыс. кв. м расположен на проспекте Независимости и рассчитан более чем на 1000 ИТ-сотрудников компании. Сделка по аренде бизнес-центра стала одной из крупнейших сделок аренды на рынке офисной недвижимости в Белоруссии за последние годы. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

В новом ИТ-хабе будут работать команды разработчиков, аналитиков, инженеров и руководителей ИТ-направлений. Вместо классического опенспейса — кабинетный формат, в рамка которого офисное пространство можно адаптировать под разные запросы сотрудников — например, забронировать весь кабинет под всю команду на время ведения общего проекта со смежными отделами. На этажах размещены зоны отдыха, митап-зоны, коворкинги с трансформируемыми столами, переговорные, зоны для брейнштормов и командных встреч, а также рабочие места с подъемными столами — для тех, кто предпочитает работать стоя.

Особое внимание уделено инклюзивности: офис полностью оборудован для комфортной работы людей с повышенными потребностями — в пространстве отсутствуют пороги и ступени, предусмотрена универсальная санитарная комната, обеспечен удобный заезд и свободное перемещение по всем зонам.

Хаб наполнен зелеными «лабиринтами» — трансформируемыми живыми перегородками, с помощью которых можно по-разному зонировать пространство. На каждом этаже есть кофе-поинты, а кухня оформлена в стиле «гастрозоны» с мягкими диванами, барными стойками и круглыми столами.

В оформлении пространства отражены элементы современной белорусской культуры: граффити и стрит-арт в духе улиц Октябрьская и Зыбицкая, узнаваемые надписи и визуальные отсылки к белорусским традициям и уличной культуре. Одна из ключевых зон — терраса с видом на парк Горького, который находится в центре города.

Пространство оборудовано не только для работы, но и для командных встреч, отдыха и творчества. Например, есть трансформируемая митап-зона, библиотека, а также комнаты для записи подкастов и ведения онлайн-трансляций.

Директор по информационным технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка» Вячеслав Цыганов: «В Минске у нас сейчас работает практически тысяча ИТ-специалистов, число которых в ближайшие несколько лет мы планируем увеличить до двух тысяч. Мы не просто открываем новый ИТ-хаб в Белоруссии — здесь мы уже давно собираем и растим местное ИТ-комьюнити: проводим мероприятия и фестивали, на которые приходят тысячи айтишников, активно сотрудничаем с местными вузами, обмениваемся знаниями и развиваем ИТ-индустрию в стране».

ИТ-хаб в Минске станет не только центром притяжения для белорусской ИТ-команды «Т-Технологий», но и площадкой для локального ИТ-сообщества. Уже в 2025 г. здесь пройдут митапы, конференции и внутренние мероприятия в формате T-Talk, открытые для всех желающих ИТ-специалистов.

На сегодняшний день у «Т-Технологий» есть сеть региональных ИТ-хабов: 23 из них — в России, один — в Белоруссии.