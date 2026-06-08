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Никитина Алисия
СОБЫТИЯ
Никитина Алисия и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP CIS - САП СНГ 867 1
|SAP SE 5557 1
|SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
|SAP Ariba 307 1
|Реестр добросовестных экспортеров 211 1
|Слепнев Андрей 5 1
|Филатов Андрей 116 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163588 1
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