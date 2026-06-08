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Индексная книга (каталог) CNews*
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Никитина Алисия

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг 1
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Никитина Алисия и организации, системы, технологии, персоны:

SAP CIS - САП СНГ 867 1
SAP SE 5557 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Школа экспорта российского экспортного центра 3 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 100 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13414 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
SAP Ariba 307 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 1
Слепнев Андрей 5 1
Филатов Андрей 116 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6075 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3908 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11233 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3881 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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