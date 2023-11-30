ИТ-бюджеты госорганов «магическим» образом сокращаются уже четыре года подряд

Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в России на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, заявил главы Минцифры Максут Шадаев. Это может стать «определенным вызовом», как сказал министр, но не только для госорганов, а и для отрасли, одним из основных заказчиков которой является государство.



Сокращение ИТ-бюджета

Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в России на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, приводят РИА «Новости» заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

«На самом деле мы недавно посчитали, как у нас изменился ИТ-бюджет федеральных органов власти и регионов, в целом увидели какую-то магическую тенденцию. То есть на самом деле совокупный ИТ-бюджет федеральных органов власти и регионов … он в целом за четыре года снижается», — сказал Шадаев на Tadviser Summit. «В целом, мне кажется, процентов на 20 ежегодно финансирование и федеральных органов власти, и регионов уменьшено», — добавил он.

Министр уточнил, что при этом есть масштабные и амбициозные планы по цифровизации органов власти, а уменьшение бюджетных расходов — «это конечно тоже … определенные вызовы».

Планы сократились

Государство традиционно является одним из основных заказчиков на рынке ИТ. В конце 2021 г. предполагалось, что в ближайшие четыре года расходы на ИТ в госсекторе увеличатся в два раза. Об этом писал CNews в ноябре 2022 г. Но в конце 2022 г. стало известно, что в ближайшие три года они будут снижаться. Проектом бюджета на 2023 г. было предусмотрено сокращение финансирования программы «Цифровая экономика», крупнейшего двигателя развития ИТ в госсекторе, более чем на треть.

Минфин выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов в бюджете 2024 г. на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам, как писали «Ведомости» в июле 2023 г. Министерство обосновывало необходимость такой меры растущим разрывом между расходами и доходами. Министр финансов Антон Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных).

Основные направления цифровизации госсектора

Ключевыми направлениями государственной цифровизации России на федеральном уровне в 2023 г. по данным TAdviser являются: переход на использование единой цифровой платформы «Гостех»; развитие инфраструктуры электронного правительства; импортозамещение; развитие мобильного приложения «Госключ»; цифровые сервисы для избирателей, участников референдума, кандидатов и избирательных объединений, членов избирательных комиссий.

Опрошенные агентством эксперты выделяют несколько госведомств — лидеров цифровой трансформации. Это, в частности, Федеральное Казначейство, Федеральная налоговая служба, Социальный Фонд России, МВД, Счетная палата и Центральный банк России. Объединяющее их звено — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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