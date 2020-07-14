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Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки

Бизнес Законодательство Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Российские производители электроники предупредили о возможной приостановке работы отечественных заводов, на которых осуществляется сборка телевизоров. Причиной тому может стать правовая неопределенность, из-за которой пульты дистанционного управления для ТВ, не будучи подакцизным товаром, с недавних пор могут быть импортированы только через Центральную акцизную таможню.

Возможные сложности с импортом пультов ДУ

Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом не являясь подакцизными.

Таким образом, ввоз данного вида продукции теперь невозможно оформить ни через ЦАТ, ни через обычную таможню. Об этом Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила главу Минфина Антона Силуанова, пишут «Ведомости».

В РАТЭК считают, что из-за проблем с таможней может приостановиться работа российских заводов, на которых осуществляется сборка техники, в том числе телевизоров. По словам представителя ассоциации, в России сегодня собирается около 90% продаваемых на внутреннем рынке телевизоров, но практически все пульты ДУ импортируются, а продать ТВ без пульта в комплекте почти невозможно.

Правовая неопределенность

Правовая неопределенность, на которую РАТЭК попыталась обратить внимание, якобы возникла из-за вступления в силу приказа Минфина 2 июля 2020 г., который регламентирует компетенции таможенных органов.

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Российские производители электроники предупредили о возможной приостановке работы отечественных заводов, на которых осуществляется сборка телевизоров

Согласно документу, подакцизные товары теперь могут оформляться только через ЦАТ с помощью особых кодов номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ранее таможенники могли руководствоваться как товарными кодами, так и описанием товара.

Так как пульты попали под один код вместе с приборами для нагревания табака (с 1 января 2020 г. наравне с электронными системами доставки никотина являются подакцизными товарами), ввоз пультов в Россию становится невозможным, сделали вывод в РАТЭК.

Пояснение Минфина

Представитель Минфина пояснил «Ведомостям», что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном положении приказа, и пульты ДУ в нем отсутствуют. По его словам, Федеральная таможенная служба направила ЦАТ разъяснения.

Рост популярности «умных» телевизоров в России

По оценке компании J’son & Partners Consulting в 2019 г. в России наличный парк Smart TV составил 25,5 млн устройств, а к 2023 г., с учетом динамики продаж и выбытия, общее количество используемых в России «умных» телевизоров достигнет 41,3 млн устройств.

Отключение аналогового эфирного телевидения и переход на цифровое ТВ на всей территории России стимулировало продажи телевизоров низкого ценового сегмента, так называемых B- и С-брендов. Дополнительный драйвер существенного увеличения покупок Smart TV нефлагманских брендов – зрелость телевизионных технологий. Это повлекло за собой снижение цен на комплектующие (в частности, панели крупных диагоналей высокой четкости, а также процессоры, поддерживающие функции Smart TV) и сделало более доступным использование таких комплектующих B- и С-брендами.

В декабре 2019 г. было проведено очередное исследование поведения аудитории Smart TV в городах России с населением от 100 тыс. человек. Результаты показали увеличение проникновения Smart TV в таких городах страны с 29% до 39%. Соответственно уменьшилась аудитория, которая использует обычные телевизоры для просмотра телевизионных передач (с 66% до 60%).

Несколько слов о РАТЭК

Ассоциация РАТЭК была образована в 2000 г., объединив крупнейшие компании рынка электроники и бытовой техники. Сегодня, по данным официального сайта ассоциации, в нее входят около 50 компаний, работающих более чем в 400 городах России, в том числе ритейлеры (включая «М.Видео-Эльдорадо», «Технопарк»), производственные компании (включая иностранные представительства Intel, Apple, Panasonic, LG, Sony, Samsung, Whirlpool-Indesit, HP, Canon), интернет-компании («Яндекс», Google), сервисные и инфраструктурные компании.

Декларируемые РАТЭК цели включают защиту коллективных интересов членов ассоциации; содействие созданию равных конкурентных и благоприятных финансово-экономических условий для добросовестных участников рынка электроники и бытовой техники; содействие развитию предприятий-производителей электробытовой и компьютерной техники, торговых предприятий и предприятий сервиса рынка электроники и бытовой техники; обеспечение полноценного удовлетворения потребностей граждан и организаций в качественных, безопасных и разнообразных товарах отрасли.

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