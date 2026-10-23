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Barsum Enterprise система управления телекоммуникационными затратами

Barsum Enterprise - система управления телекоммуникационными затратами

Универсальная система управления и контроля телекоммуникационных затрат. Предназначена для тарификации, составления аналитических и статистических отчётов в распределенных ведомственных сетях связи.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2026 У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код 1
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Barsum Enterprise и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1972 1
Progress Software - MarkLogic 30 1
Broadcom - VMware 2633 1
Cisco Systems 5385 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26573 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34109 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26662 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 290 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6933 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1734 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 138 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54301 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2598 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1304 1
Интерфакс-100 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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