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Barsum Enterprise система управления телекоммуникационными затратами
Универсальная система управления и контроля телекоммуникационных затрат. Предназначена для тарификации, составления аналитических и статистических отчётов в распределенных ведомственных сетях связи.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.10.2026
|У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код 1
|13.02.2018
|«Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 1
Barsum Enterprise и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1972 1
|Progress Software - MarkLogic 30 1
|Broadcom - VMware 2633 1
|Cisco Systems 5385 1
|Microsoft Corporation 25897 1
|Intel Corporation 12891 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 646 1
|Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
|Силуанов Антон 86 1
|Патрушев Николай 31 1
|Патрушев Дмитрий 6 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1304 1
|Интерфакс-100 21 1
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