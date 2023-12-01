В России создается концепция развития майнинговой индустрии

Российская ассоциация криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна создала рабочую группу из представителей госорганов и экспертов, чтобы определиться с развитием майнинга. Законодательно такой отрасли в России пока не существует — вопрос с регулированием завис.



Майнинг для экономического развития России

Российская ассоциация криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) создала рабочую группу по развитию майнинга в России, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ассоциации по итогам встречи ее руководства с замглавы Минэнерго России Павлом Сниккарсом.

Рабочая группа ставит целью работать при участии всех заинтересованных сторон. В ее состав входят представители государственных органов власти, эксперты энергетической отрасли и майнингового сообщества. В сообщении говорится, что группа выработает пути эффективного решения задач по обеспечению устойчивого экономического развития России.

Вопрос о майнинге завис

ФЗ № 259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» признает цифровые активы имуществом, с доходов, полученных от продажи которого, нужно платить подоходный налог. Закон, легализующий добычу майнинга, пока не принят.

В начале 2022 г. звучали предложения по полному запрету всех операций с криптовалютами в России, включая майнинг. Эта идея принадлежала Центробанку, но Президент России Владимир Путин раскритиковал ее. В августе 2023 г. CNews писал о том, что добыча криптовалют может быть официально признана в России видом производства уже в 2024 г.

Фото: wirestock на Freepik Создана рабочая группа для решения вопроса развития майнинговой индустрии в России

Однако вопрос регулирования криптовалют в России завис.

«Тема крипты у нас зависла, и, к сожалению, затянулась. Рынок есть, но рынок никак не регулируется… Я надеюсь, что осенью мы те законопроекты, которые уже направили на согласование, запустим в конкретную работу, и допускаю, что уже осенью этот вопрос в значительной степени будет отрегулирован», — цитировало в сентябре 2023 г. агентство «Прайм» главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По данным агентства еще раньше, в начале сентября, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин и ЦБ РФ имеют разные позиции по регулированию криптовалюты и пока находятся в дискуссии.

Быть или не быть майнингу в России

Павел Сниккарс говорил в интервью ТАСС в июне 2023 г. о вопросе легализации майнеров: «Бесспорно, мы будем просматривать определенные ограничения, чтобы не строить под их нужды большое количество генерирующих мощностей, за которые заплатит вся страна. Поэтому да, мы это поддерживаем, мы дадим свое предложение, чтобы особенности регулирования именно данной категории потребителей в электроэнергетике были отражены в нормативно-правовых актах, и будем сами стараться эту историю стабилизировать».

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В сентябре 2023 г. стало известно об инициативе Минэнерго поднять тарифы на электричество для тех, кто добывает криптовалюту, до 300% (в разных регионах по- разному).

Участники рынка критиковали эту идею властей и, как писал CNews, утверждали, что нововведение убьет всю российскую майнинг-отрасль.