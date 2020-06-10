Минкомсвязи попросило Путина спасти ИТ-рынок, обязав госкомпании покупать строго отечественное ПО

Возникшая в России кризисная ситуация может сдвинуть с мертвой точки давно обсуждаемую инициативу распространения запрета на закупку иностранного ПО для госорганов также и на госкомпании: «Ростелеком», Сбербанк, «Почту России», «Аэрофлот», «Газпром» и пр. Ожидаемый эффект на 2020 г. — до 80 млрд руб.

Запрет на импортное ПО для госкомпаний

Связанное с кризисом падение спроса на ИТ со стороны бизнеса в России в 2020 г. может быть полностью компенсировано за счет принуждения госкомпаний закупаться только отечественным софтом — по той же схеме, которая уже несколько лет реализована для госорганов. Об этом на совещании по вопросам развития ИКТ Президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, выступая с докладом о необходимых для ИТ-отрасли мерах антикризисной поддержки.

По словам министра, на предполагающееся падение спроса на ИТ указывают все имеющиеся в распоряжении министерства данные и отраслевые прогнозы — такой вид расходов бизнес оптимизирует в первую очередь. «Нам кажется важным заместить этот выпадающий спрос. И здесь мы видим огромный резерв в виде госкомпаний, — заявил Шадаев. — Если у нас в 2016 г. было принято решение о запрете закупки иностранного софта для госорганов, то для госкомпаний у нас таких решений пока нет».

Напомним, что тема расширения действия норм «закона о запрете иностранного ПО», в соответствии с которым госорганы обязаны приобретать софт из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи или подробно обосновывать невозможность его использования, обсуждается на высшем уровне уже достаточно давно. В частности, в декабре 2018 г. директиву о переходе российских госкомпаний на отечественный софт подписал первый зампред Правительства России Антон Силуанов.

Директива была направлена государственным представителям в советах директоров госкомпаний, к которым относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Газпром» и пр. Согласно директиве, этим компаниям следовало запланировать поэтапный переход на отечественное ПО. Им было предписано собрать по этому вопросу советы директоров, а затем за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт до 2021 г.

Глава Минкомсвязи предложил Президенту обязать госкомпании закупать только российское ПО

Упомянув эту директиву, Максут Шадаев заверил Президента в том, что госкомпании готовили свои планы весь 2019 г. «В настоящий момент у нас эти планы сверстаны практически по всем госкомпаниям, — сообщил министр. — И совокупный объем расходов до 2021 г. составляет порядка 80 млрд руб. Это как раз та цифра, которая жизненно необходима нашей индустрии для того, чтобы компенсировать потерянные доходы в других сегментах».

При этом глава Минкомсвязи отметил важность того, чтобы эти деньги «не остались на бумаге». «Важно, чтобы у Правительства возникли реальные рычаги контроля над тем, как они будут расходоваться, — уверен Шадаев. — В этой связи предлагаем установить определенный порядок отчетности и наделить Правительственную комиссию по цифровому развитию полномочиями контролировать ход исполнения этих планов и вмешиваться, если мы будем понимать, что у нас этот процесс тормозится».

Субсидии для софтверных лидеров

В качестве второй меры поддержки отрасли министр предложил в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» субсидировать 50% расходов отечественных компаний-лидеров на новые программные разработки для реальных секторов экономики.

«Во время схлопывания спроса мы очень переживаем, что наши компании-лидеры, которые заняли уже определенную нишу в своих сегментах, которые выпускают конкурентные программные продукты, немножко будут тормозить развитие — что они не будут вкладываться в новые продукты, в новые разработки. И это в какой-то среднесрочной перспективе может негативно сказаться на их конкурентных позициях», — пояснил Шадаев свое предложение.

«Если мы соединим спрос со стороны госкомпаний с этими мерами поддержки, получим синергию и дополнительный эффект», — завершил он свое выступление.

Разработка ПО как пострадавшая отрасль

В преддверии доклада Шадаева с сообщением для главы государства также выступила гендиректор компании «Инфовотч» Наталья Касперская, представившаяся Владимиру Путину как член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

Она призналась, что собиралась попросить поддержки для всей российской отрасли разработки ПО, но кулуарная беседа с представителями Минкомсвязи заставила ее скорректировать ее идеи.

«У нас очень неравномерная ситуация в отрасли, — отметила она. — Есть компании, которые сильно пострадали, есть компании, которые не очень, есть компании, которые совсем не пострадали или даже имеют рост рынка. В то же время у нас очень широкий ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности; — прим. CNews) отрасли разработки ПО. По нему проходит все что угодно, огромное количество компаний… Я бы предложила сузить или разбить наш ОКВЭД».

По заверению Касперской часть реальных разработчиков пострадала очень сильно, потеряв до 100% выручки. «Им очень сложно в этих условиях выжить, и если еще несколько месяцев эта ситуация продлится, они вынуждены будут банкротиться, — не сомневается она. — Вот если бы вы дали такое разрешение уточнить ОКВЭД по разработке ПО и выделить те компании, которые можно было бы признать пострадавшими, то это было бы очень хорошей помощью».

Первая реакция Путина

Справедливость доводов Касперской Путин признал сразу же после окончания ее выступления. «Нужно смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятий, — отметил он. — Надо продумать. Коллеги слышат меня. Перед этим совещанием мы с коллегами обсуждали этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся».

На тезисы Максута Шадаева Президент моментально никак не отреагировал, однако в заключительной речи назвал его в числе тех, с кем он «одинаково мыслит и даже употребляет одни и те же обороты речи».

По заверению Путина, в скором времени будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, направленный на то, чтобы в России были созданы глобально конкурентные условия для работы ИТ‑специалистов, позволяющие им реализовать свой творческий и предпринимательский потенциал именно у нас в стране.

При этом по итогам дискуссии Путин выделил три комплекса поддерживающих мер: развитие нормативно-правовой базы, устранение барьеров для запуска и поддержки перспективных проектов, проработку конкретных предложений отрасли, прозвучавших на совещании.