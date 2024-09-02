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Китайские банки отклоняют платежи из-за русских имен в документах

Проблема с проводкой платежей в Китай дошла то того, что любое русское имя в платежке может стать причиной возврата средств. Власти ищут решение, а эксперты прогнозируют рост цен.

Отказывают без явных причин

Ряд банков КНР отказывается принимать деньги в случае, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин и подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Китайские партнеры боятся вторичных санкций, сказал Разумовский. Они все чаще используют так называемое нулевое доверие в отношениях с российским бизнесом. Любые русские имена в платежных документах, даже не попавшие под санкции, любые связи с Россией, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа.

По словам председателя правления совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений, члена генерального совета «Деловой России» Максима Черешнева, все больше банков не хотят принимать прямые платежи без явных причин.

Китайские банки перестраховываются

Порошин рассказал изданию, что импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица, чтобы не было видно связи с Россией. Такие случаи стали фиксироваться с середины июля.

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Нейросеть «Кандинский»
Власти России и Китая ищут способы, но пока не решили проблему платежей, возникшую из-за вторичных санкций

Если у китайских банков возникает подозрение, например, имя похоже на русское, но его носит гражданин другой страны, они могут запросить дополнительные данные, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Китайские банки боятся проводить транзакции, идущие через российские компании, прокомментировала гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич: «Деньги зависнут на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней и потом вернуть покупателю».

В августе 2024 г. CNews писал, что из-за риска отклонения платежа, ряд экспортеров в Китае приостановил без предоплаты поставки в Россию продукции так называемого двойного назначения, куда входит электроника. тогда как раньше, компании, имеющие налаженные связи с китайскими контрагентами, получали товары, используя кредит доверия.

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Документооборот

Проблемы с расчетами начались еще в конце 2023 г., после введения 12-го пакета антироссийских санкций. Тогда китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США. К началу 2024 г. российские импортеры электроники почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро.

С января 2024 г, как пишут «Известия», сразу несколько кредитных организаций перестали принимать транзакции и в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте этот список расширился — к нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou.

Меры для исправления ситуации

В России планируется создать как минимум две криптобиржи для поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), как стало известно в августе 2024 г. «Мы видим проблемы, которые нам создают, связанные, в том числе с расчетами. Использование ЦФА в трансграничных расчетах во многом позволяет снизить давление в рамках этого ограничения», — цитировал тогда «Интерфакс» министра финансов Антона Силуанова.

21 августа 2024 г. на переговорах между российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном (Li Qiang) в Москве обсуждался даже вариант бартерной торговли между странами, как писали «Ведомости».

В конце июня 2024 г., после объявления 14-го пакета санкций представители дистрибьюторов и сферы логистики прогнозировали, что к осени 2024 г., вырастут на 4-5% комиссии фирм-посредников при финансовых операциях, что приведет к 15-20-процентному росту цен на электронику.

Анна Любавина

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