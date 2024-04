США хотят запретить Китаю использовать архитектуру RISC-V. Сейчас она бесплатна, открыта и доступна каждому

США хотят отобрать у Китая право использовать архитектуру RISC-V в своих процессорах и микросхемах. Пока нет данных, как это будет реализовано, ведь RISC-V – это не только весьма перспективная, но также бесплатная и, главное, свободная архитектура.

Свободе не быть свободной

Чиновники США стали агитировать за введение новой антикитайской санкции – они предлагают запретить КНР использовать процессорную архитектуру RISC-V в своих целях. Как пишет портал The Register, на инициативу госслужащих обратило внимание американское Министерство торговли – в настоящее время она изучает, как можно реализовать эту идею.

К числу тех, кто очень недоволен тем, что у Китая есть полный доступ к RISC-V, относятся члены специального комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Китаем. Они еще в конце 2023 г. впервые открыто выразили свою обеспокоенность тем, что многочисленные усилия США, направленные на то, чтобы затруднить доступ КНР к передовым чипам, сводятся на нет из-за RISC-V.

Сложность во введении новых ограничений в том, что RISC-V – это свободная, бесплатная и открытая архитектура, развивающаяся с 2010 г. В 2015 г. для ее поддержки была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, в которую входят более 1000 членов в 50 странах.

Mathew Schwartz / Unsplash Китаю, возможно, стоит готовиться к борьбе с США за свободные технологии

RISC-V – это очень перспективная архитектура, и это понимают, в том числе, российские компании. Как сообщал CNews, осенью 2022 г. в России была создана ассоциация разработчиков на RISC-V, которая занимается развитием этой архитектуры в нашей стране. В альянс, в частности, вошли Yadro и «Байкал электроникс», чьи дочерние структуры разрабатывают процессорные IP-блоки на базе RISC-V.

RISC-V – это еще и источник больших денег. Например, по итогам 2022 г. компания Cloudbear, российский разработчик микропроцессорных ядер на этой архитектуре, отчиталась о 15-кратном росте чистой прибыли и более чем 6-кратном увеличении выручки в сравнении с 2021 г.

Крайне невнятная аргументация

США пока не могут четко объяснить, зачем им понадобилось отлучать Китай от открытой технологии. «Хотя преимущества сотрудничества с открытым исходным кодом над RISC-V обещают быть значительными, они могут быть реализованы только тогда, когда участники работают с единственной целью улучшения технологии, а не содействия геополитическим интересам КНР», – говорится в заявлении членов специального комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Китаем. В нем также содержится призыв к созданю «надежной экосистемы для сотрудничества с открытым исходным кодом между США и союзниками, гарантируя при этом, что КНР не сможет извлечь выгоду из этой работы» (robust ecosystem for open source collaboration among the US and our allies while ensuring the PRC is unable to benefit from that work).

По мнению экспертов портала The Register, это переводится следующим образом: «Запрет на продажу чипов в Китай не сработает, если Пекин сможет создать свои собственные с использованием RISC-V».

Попыток не избежать

По информации агентства Reuters, американское Министерство торговли обратило весьма пристальное внимание на RISC-V как на технологию, а также на все связанные с ней аспекты, и изучает их. Агентство также публиковало заявление министерства – в нем говорится, что ведомство «работает над рассмотрением потенциальных рисков и оценкой того, предпринимаются ли соответствующие действия со стороны властей, которые могли бы эффективно решить любые потенциальные проблемы» (working to review potential risks and assess whether there are appropriate actions under Commerce authorities that could effectively address any potential concerns).

К концу апреля 2024 г. не было понятно, какие действия могут быть предприняты властями США. Их потенциальная эффективность также является спорной, считают аналитики The Register, поскольку технологические запреты США не остановили Китай от импорта запрещенных графических процессоров. Напротив, это привело к тому, что в мире появилось множество способов доставки в КНР запрещенных властями США технологий.

Китай подготовился

Какое бы решение ни приняло Министерство торговли, Китай к нему, судя по всему, готов заранее. В стране с начала XXI века развивается национальная процессорная архитектура LoongArch, на базе которой создаются процессоры для ПК, серверов и рабочих станций. С другими архитектурами она никак не связана, и у США над ней власти нет.

LoongArch и процессоры на ее основе в конце 2022 г. были признаны стратегически важными и запрещены к экспорту за пределы КНР. Впрочем, в конце 2023 г. появились недвусмысленные намеки на отмену этого ограничения для России. Хотя самые передовые решения на LoongArch России пока недоступны.

Также Китай с лета 2022 г. разрабатывает архитектуру RISC-X – форк RISC-V. Помимо этого, в стране есть несколько компаний, создающих микросхемы с использованием RISC-V. Одну из них, как сообщал CNews, в апреле 2024 г. основал бывший гендиректор китайского подразделения британской компании ARM (разработчик одноименной процессорной архитектуры) Аллен Ву (Allen Wu).