У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль

По итогам 2022 г. известный не только в нашей стране, но и за ее пределами российский разработчик микропроцессорных ядер на открытой архитектуре RISC-V, компания Cloudbear, многократно нарастил свою выручку и чистую прибыль. В организации заверяют, что в отчетный период ею был реализован коммерческий потенциал, заложенный в предыдущие годы.

Взлет бизнес-показателей Cloudbear

Как выяснил CNews, санкт-петербургская компания Cloudbear (в фирменном написании — CloudBEAR), разработчик микропроцессорных ядер на набирающей популярность во всем мире открытой архитектуре RISC-V, по итогам 2022 г. продемонстрировал очень заметный рост ключевых финансовых показателей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, собранные по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

За рассматриваемый период выручка компании увеличилась на 540% — с 35 млн руб. в 2021 г. до 224 млн руб. в 2022 г., то есть более чем в шесть раз.

Чистая прибыл компании увеличилась с 11,5 млн руб до 178,5 млн руб. Таким образом, этот показатель вырос на 1551% или более чем в 15 раз.

Примечательно, что компания также увеличила свой баланс. Если на конец 2021 г. он составлял 15,6 млн руб., то на конец 2022 г. достиг 194,7 млн руб., то есть прирост составил 1250% — увеличение в 12,5 раза.

Численность штата разработчика при этом изменилась незначительно. По данным ФНС, в 2021 г. в компании в среднем трудилось 15 человек; в 2022 г. — 17 человек.

Как рассказал CNews гендиректор Cloudbear Сергей Крук, в 2022 г. компании удалось закрыть несколько крупных сделок по лицензированию своих продуктов. «Это сложные, высокопроизводительные решения, разработка которых велась несколько предшествующих лет, — отметил он. — Этим, кстати, объясняется довольно высокий уровень доходности: основные затраты на их разработку были осуществлены в 2017-2021 гг.».

Ранее из общения CNews с различными представителями российского рынка электроники можно было заключить, что Cloudbear считается одной из двух самых продвинутых в России компаний, занимающихся разработкой процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V. Другая — Syntacore; она также, как и Cloudbear, базируется в Санкт-Петербурге. Обе имеют вес как в России, так и за рубежом.

Что известно о Cloudbear

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Клаудбеар» было зарегистрировано 7 июля 2015 г. Юридически оно связана как минимум с двумя российскими разработчиками микроэлектроники — зеленоградским «Миландром» (АО «ПКК Миландр» принадлежит 10% долей в компании) и компанией «Байкал электроникс», входящей в группу «Астра» (известна разработкой ОС Astra Linux), с которой связана «Инвестиционная компания Вартон» (одноименному АО принадлежит крупнейшая доля в Cloudbear в 34%).

О приобретении этой 34-процентной доли CNews узнал в декабре 2021 г. Тогда гендиректор «Астры» Илья Сивцев заверил редакцию, что данный пакет блокирующим не является. «Приобретенная доля дает нам возможность участвовать в принятии ряда ключевых решений вместе с основными идеологами этого бизнеса», — отметил он. По его словам, Cloudbear должен был продолжить самостоятельное независимое развитие.

Остальные доли в ООО «Клаудбеар» принадлежат Сергею Круку (20%), Александру Козлову (20%), Андрею Ефимову (7%), Веронике Прохоровой (6%) и Федору Борисовскому (3%).

Особенности архитектуры RISC-V

RISC-V развивается с 2010 г. В 2015 г. была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, в которую входят более 1000 членов в 50 странах.

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Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет в мире высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большей части других процессорных архитектур, в том числе вышеупомянутой ARM. В этой связи в текущей ситуации в России ее можно считать импорто- и санкционно независимой.

RISC-V в России

В сентябре 2022 г. в России была создана ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры RISC-V («Альянс RISC-V»). С RISC-V Foundation эта структура не связана.

Тогда в альянс вошли производитель серверов и систем хранения данных под маркой Yadro — «КНС групп» (входит в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова), разработчик процессоров «Байкал электроникс», группа «Астра», разработчик технологической программно-аппаратной платформы Vostok и НИУ «Московский институт электронной техники».

При создании альянса сообщалось, что он займется формированием экосистемы RISC-V в России. Участники ассоциации обеспечат совместимость решений на основе этой микроархитектуры, создадут полигон для тестирования решений разработчиков, займутся предоставлением доступа к технологиям, компонентам и образцам продуктов на ее базе.

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Готовые процессорные ядра на RISC-V в России на сегодняшний день, в частности, осваивает «Байкал электроникс» — в своих разработках в рамках развития линейки процессоров «Байкал». В конце 2021 г. гендиректор компании Андрей Евдокимов сообщил CNews, что в планах «Байкал электроникс» использовать технологии IP-ядер на RISC-V в ее проектах по разработке процессоров Baikal-L и Baikal-S2. Первый из этих чипов проектируется для ноутбуков, второй — под серверы для облачных вычислений.

Напомним, именно на создание этих процессоров компания получила две субсидии Минпромторга на общую сумму в 9,44 млрд руб. Деньги были выделены министерством по итогам состоявшегося в сентябре 2021 г. тематического конкурсного отбора проектов создания электронной компонентной базы и модулей для возмещения государством части затрат на их реализацию.

RISC-V также осваивает вышеупомянутая «КНС групп». С конца октября 2019 г. она владеет долями в Syntacore. В марте 2023 г. ее степень владения разработчиком выросла до 63,3%. Летом 2021 г. CNews стало известно, что «КНС групп» собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она собиралась использовать именно RISC-V.

Напомним также, что в июне 2022 г. в ходе открытого интервью на конференции «CNews FORUM Кейсы 2022» глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что государство в ближайшее время выделит серьезный бюджет на поддержку отечественных процессорных разработок на RISC-V.

Впрочем, ближайшие коммерческие перспективы российских разработчиков процессоров на ядрах RISC-V сейчас выглядят туманно. Все наши известные компании были ориентированы на выпуск готовых чипов на тайваньской фабрике TSMC. В начале 2022 г. после начала спецоперации на Украине Тайвань поддержал западные санкции в отношении нашей страны, поэтому выпуск всех уже заказанных российских процессоров (на других архитектура) на TSMC был заморожен.