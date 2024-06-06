«Микрон» поддержал программу Альянса RISC-V

Участники программы Альянса RISC-V — Ассоциации независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе архитектуры RISC-V — одними из первых протестируют микроконтроллер «MIK 32 Амур» производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

Первая в России программа раннего доступа к архитектуре RISC-V на микроконтроллерных отладочных платах для «MIK32 Амур» стартовала 21 мая 2024 г. Она позволит участникам создать прототипы собственных устройств на самой современной и открытой микропроцессорной архитектуре.

Заявки на участие в программе подали более 30 компаний из различных секторов, таких как умный дом, системы безопасности, специализированное программное обеспечение, счетчики ресурсов, беспилотная авиация, транспорт и другие, сообщила пресс-служба Альянса RISC-V.

«Мы видим высокий уровень интереса к микроконтроллеру MIK32 Амур как со стороны предприятий приборостроения, так и со стороны образовательных организаций. MIK 32 Амур - первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V, который разработан и производится в России в группе «Элемент», — сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон».