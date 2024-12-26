Российская система динамического моделирования Engee успешно протестирована на микроконтроллере «Амур» «Микрона»

В рамках программы раннего доступа к технологиям Альянса RISC-V на отладочной плате RISC-V микроконтроллера MIK32 «Амур» (К1948ВК018) АО «Микрон», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», протестирован управляющий код, сгенерированный в российской системе динамического моделирования Engee. Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

«В системе Engee тестировались элементы микроконтроллера MIK32 «Амур» — цифровые и аналоговые входы и выходы, интерфейсы и другая периферия, которая использует программный код для динамического моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов. Методология модельно-ориентированного проектирования повышает надежность разрабатываемых алгоритмов управления и позволяет ускорить разработку в два-пять раз», - сказал Алексей Евсеев, инженер по встраиваемым системам Engee.

Engee позволяет использовать интерактивные скрипты для технических расчетов совместно со средой динамического и физического моделирования. Испытания показали отличную работу всех элементов, интерфейсов и другой периферии микроконтроллера в системе.

«Engee помогает предприятиям наукоемкой промышленности (авиационной, космической, энергетической отраслей) создавать новую конкурентную технику. В радиоэлектронике также используется для модельно-ориентированного проектирования цифровых систем, и мы успешно применили в данном случае для развития сферы применения наших микроконтроллеров Амур в критической инфраструктуре и автоматизированных системах», - отметил Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон».

Платформа Engee — рабочая среда динамического моделирования сложных технических систем с применением методологии модельно-ориентированного проектирования. Применяется для моделирования, виртуальных испытаний, ранней верификации, генерации кода встраиваемого ПО и полунатурного моделирования. Engee содержит библиотеки блоков, включающие специализированные алгоритмы для базовой обработки сигналов, аудио, изображений, РЛС, беспроводных систем и других областей техники.

Платформа является полностью самостоятельной, а также всецело удовлетворяющей запросы бывших пользователей MATLAB’а – глобального инструмента для технических вычислений, импортозамещение которого таким образом становится реальностью. Отрасли применения: авиастроение, автомобилестроение, с/х машиностроение, энергетика, космос, ВПК, медицина, образование, судостроение, нефтяная промышленность, РЭП.

MIK32 «Амур» – первый отечественный RISC-V микроконтроллер, применяется в качестве базового компонента электронной техники. С помощью микроконтроллеров управляются все сложные инженерные системы от автомобилей и самолетов до космических аппаратов, включая ракеты, спутники и космические станции. Микроконтроллер автоматизирует работу используемых периферийных устройств за счет загружаемого в него программного кода, который задает алгоритм работы его вычислительных мощностей с входящей информацией.