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Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний

В Москве прошла ежегодная итоговая конференция компании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заявленных ранее своих характеристик.

Первая инженерная партия Baikal-S пришла в Россию с контрактной фабрики TSMC еще в октябре 2021 г. Ее тираж тогда составил 50 штук. Ожидается, что в I квартале 2022 г. поступит еще 600 процессоров, а уже к концу III квартала 2021 г. производитель намерен выстроить схему поставок данных чипов промышленными партиями.

Процессор выполнен по техпроцессу 16 нм и предназначен для использования в серверах, системах хранения данных (СХД) и суперкомпьютерах. В один сервер можно установить до четырех Baikal-S с 48 ядрами в каждом. Тактовая частота составляет до 2,5 ГГц, а тепловыделение (TDP) – не более 120 Вт при частоте процессора 2 ГГц. Устройство поддерживает до 768 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, 80 линий PCIe Gen4 и аппаратную виртуализацию. А для обеспечения доверенной загрузки есть отдельное управляющее ядро.

28 октября 2021 г. прошел первый запуск отладочной платы с инженерным экземпляром Baikal-S. В настоящее время идет полномасштабное тестирование чипа. Разработчики проверили каналы взаимодействия с оперативной памятью, запустили Linux-подобную операционную систему, которая использует все ядра процессора. На конференции участникам показали его работу в реальном времени.

Важно отметить, что при тестировании таких параметров, как Coremark, Whetstone и 7zip, Baikal-S показал достаточно высокие результаты.

Первые готовые устройства и более 200 серверов для пилотных проектов ожидаются уже к лету 2022 г., а серийные поставки Baikal-S планируются ближе к ноябрю 2022 г.

«Baikal-S — по многим параметрам беспрецедентный для нашего рынка процессор, мы впервые можем говорить о том, что он действительно конкурентоспособен по цене/производительности с иностранными аналогами. В 2022 г. мы планируем сделать все от нас зависящее для того, чтобы пройти апробацию и начать поставки серийных серверных решений на базе Baikal-S. Кроме того, немало усилий будет направлено на наши новые проекты, такие как Baikal-L и Baikal-S2. Интенсивность инженерных и организационных работ в 2022 г. по ним будет только нарастать», — отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс».

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Безопасность

Компания также разрабатывает два новых перспективных процессора: Baikal-L и Baikal-S2.

Baikal-L (12 нм, архитектура Armv9) специально создается на ядрах Arm Cortex-A710 для современных энергоэффективных ноутбуков и планшетов с большим временем работы от батареи. Ожидается, что по своим пользовательским характеристикам они будут полностью соответствовать продукции зарубежных производителей, которая представлена в настоящее время на рынке.

Baikal-S2 (6 нм, архитектура Armv9) — серверный процессор для «облачных» вычислений, разрабатывающийся на основе самых современных серверных ядер Arm Neoverse-N2. Работа над ним ведется в сотрудничестве с несколькими крупными российскими ИТ-компаниями, которые хотели бы стать его первыми потребителями.

В рамках ежегодной итоговой конференции «Байкал электроникс» также были продемонстрированы выпускаемые и перспективные партнерские решения на базе линейки процессоров Baikal. С докладами выступили представители компаний-партнеров: «Аквариуса», 3logic Group, «ICL Техно», iRU и ЗАО «Норси-Транс».

Компания «Байкал электроникс» специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки предназначены для энергоэффективных компьютерных и промышленных систем с разным уровнем производительности и функциональности, используемых на российском и международном рынках. Процессоры Baikal производятся фабрикой TSMC — крупнейшим в мире производителем микроэлектронных компонентов. Технические характеристики изделий и широкий выбор ПО позволяют клиентам «Байкал электроникс» получать конечные устройства, отвечающие их актуальным потребностям.

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