«Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ»

Имущество и интеллектуальная собственность компании «Т-платформы» в рамках процедуры ее банкротства будут проданы на аукционе. Это касается и наработок по процессорам «Байкал», а также акций компании «Байкал электроникс». Последняя не станет выкупать патенты.

Аукцион интеллектуальной собственности

Многочисленные наработки для отечественных процессоров «Байкал» в обозримом будущем могут найти нового владельца. Как пишет «Коммерсант», связанная с ними интеллектуальная собственность выставлена на торги в рамках продолжающегося банкротства АО «Т-платформы».

Предметом аукциона стало имущество компании на 484 млн руб. – в списке числится и интеллектуальная ее собственность, включая разработки и патенты, имеющие отношение к чипам «Байкал». Причина того, что они оказались в собственности «Т-платформ», а не непосредственного разработчика, компании «Байкал электроникс», заключается в том, что именно «Т-платформы» создала «Байкал электроникс» 11 лет назад, в 2012 г. Свои первые чипы компания показала в мае 2015 г.

По информации издания, очень велика вероятность перехода всего, что есть в распоряжении «Т-платформ» по отношению к «Байкалам» в руки сторонней компании, поскольку нынешние владельцы «Байкал электроникс» не претендуют ни на патенты, ни на наработки. Также новых владельцев найдут многочисленные обучающие ролики и акции «Байкал электроникс», принадлежащие «Т-платформам». В настоящее время их около 3,5 млн.

Все в рамках закона

Продажа интеллектуальной собственности, имеющей отношение к чипам «Байкал», вполне легитимна. Как сообщил изданию генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов, права на все лоты находятся у «Т-платформ».

Евдокимов сделал акцент на том, что «Байкал электроникс» не только не претендует на эти патенты, но даже не собирается участвовать в торгах. Свои акции компания тоже не планирует выкупать: «У нас достаточно собственных наработок», – сказал глава «Байкал электроникс», отметив, что передача прав на эти результаты интеллектуальной деятельности (РИД) сторонним компаниям приведет к тому, что «увеличится количество продуктов на процессорах "Байкал" и расширится экосистема».

На момент выхода материала на руках у «Т-платформ» было около 1% акций «Байкал электроникс», начальная стоимость которых на аукционе составит 2 млн руб. Интеллектуальная собственность компании получила оценочную стоимость в размере 484 млн руб., а сам аукцион назначен на 26 сентября 2023 г.

Не очень современные технологии

В числе РИД, которые уйдут с молотка, есть и наработки, касающиеся процессора «Байкал-М». Его премьера состоялась в октябре 2019 г., но даже на тот момент он не был суперсовременным, так как основывался на техпроцессе 28 нм, тогда как тогда вовсю использовались 14- и 10-нанометровые чипы. Спустя четыре года «Байкал-М» устарел еще сильнее – в мире существуют 4-нанометровые процессоры.

На то, что выставленные на торги наработки «Т-платформ» не очень актуальны в 2023 г., указывают и собеседники «Коммерсанта»: «Эти технологии, скорее всего, давно устарели. Плюс найти специалистов, которые знакомы с ними и смогут продолжать работу, затруднительно», – заявил один из них. «Это устаревший процессор, продукты на котором сейчас, по сути, никому не нужны, и покупать интеллектуальную собственность никто не будет», – сказал изданию топ-менеджер неназванного производителя электроники.

Адаптировать технологии «Т-платформ» под свои нужды будет не так просто, сообщил изданию топ-менеджер российского дизайн-центра. По его словам, легче создать новый продукт с нуля.

Что сейчас происходит с «Байкалами»

Компания «Байкал электроникс» на протяжении нескольких лет не анонсирует новые процессоры. Одна из последних ее новинок – серверный чип Baikal-S, производство которого началось в октябре 2021 г. Также летом 2021 г. состоялся анонс процессоров «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2» для различных категорий электроники, но пока они существуют лишь на бумаге.

Производство всех процессоров «Байкал» остановилось 27 февраля 2022 г. – их годами выпускала тайваньская компания TSMC, которая поддержала антироссийские санкции, введенные в ответ на события 24 февраля 2022 г. Наладить их выпуск на территории России не представляется возможным – в стране нет подходящих для этого производственных мощностей, самый современный техпроцесс, освоенный отечественными вендорами микросхем – это 65 нм прямиком из начала XXI века.

Кто обанкротил «Т-платформы»

История банкротства «Т-платформ» началась в октябре 2021 г. с подачи соответствующего иска компанией АО «Рамэк-ВС». Однако к тому моменту у «Т-платформ» накопился внушительный список кредиторов, перед которыми у нее образовался солидный долг.

В начале октября 2022 г. CNews писал, что «Т-платформы» была окончательно и бесповоротно признана банкротом. Согласно отчету конкурсного управляющего, сумма требований кредиторов компании превысила 741 млн руб.

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Первые серьезные проблемы у «Т-платформ» появились в марте 2019 г., когда под арестом оказался ее основатель Всеволода Опанасенко. Он был задержан по делу о проблемной поставке компьютеров в российское МВД на сумму 357,1 млн руб. Опанасенко поместили под домашний арест, он рисковал сесть в тюрьму на 10 лет. В мае 2023 г. ему дали два года общего режима.

Эта и ряд других неприятностей подкосили «Т-платформы». К концу 2019 г. компания, по сути, прекратила реальную деятельность.