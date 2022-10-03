«Т-платформы» – банкрот. Окончательно и бесповоротно

Российский производитель суперкомпьютеров «Т-платформы» признан банкротом по его же собственному заявлению. Рассмотрение дела длилось ровно год – с октября 2021 г. В сентябре 2022 г. банкротом стал и основатель «Т-платформ» Всеволод Опанасенко, в настоящее время находящийся под следствием. Он может быть признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд вынес вердикт

Российская компания «Т-платформы», в прошлом известного разработчика суперкомпьютеров, основанного в 2002 г., признана банкротом по решению суда. Процедура длилась год – как сообщал CNews, иск о признании компании банкротом был подан в первых числах октября 2021 г. Что немаловажно, инициатором процедуры стала сама «Т-платформы».

Решение о признании «Т-платформы» банкротом принял Арбитражный суд Москвы, согласно картотеке судебных дел. Причиной стало отсутствие у компании имущества в количестве, достаточном для покрытия всех имеющихся долгов перед кредиторами. В материалах суда также сказано, что восстановление платежеспособности компании невозможно.

Отдельно в решении суда указано, что в результате рассмотрения иска «Т-платформы» о собственном банкротстве признаки преднамеренного и/или фиктивного банкротства выявлены не были.

Дополнительные меры

Банкротство «Т-платформ» по решению столичного Арбитража будет сопровождаться дополнительными процедурами. В частности, в сентябре 2022 г. по решению суда банкротом был признан еще и ее бывший генеральный директор компании Всеволод Опанасенко. В связи с этим его имущество в обозримом будущем будет распродано.

Последние годы деятельности дались «Т-платформам» нелегко

Опанасенко, как и его компания, самостоятельно обратился в суд с заявления о признании себя банкротом. По данным «Контур.фокуса», Опанасенко также является основным акционером «Т-платформ» – ему предположительно принадлежат 75% компании. оставшиеся 25%, по данным сервиса, могут находиться под контролем Правительства России.

Достоверных сведений о нынешних акционерах « Т-платформ » нет

Что касается процедуры банкротства «Т-платформ», то по ней назначен конкурсный управляющий. Это Сергей Кононов из московской саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

Как банкротили «Т-платформы»

Череда проблем, приведших в итоге к банкротству «Т-платформ», началась в марте 2019 г. с ареста Всеволода Опанасенко. Он был задержан по делу о проблемной поставке компьютеров в российское МВД на сумму 357,1 млн руб. Опанасенко поместили под домашний арест, он рисковал сесть в тюрьму на 10 лет.

Эта и ряд других неприятностей подкосили «Т-платформы». К концу 2019 г. компания, по сути, прекратила реальную деятельность.

Всеволод Опанасенко, основатель «Т-платформ»

В частности, этому способствовало требование признать «Т-платформы» банкротом, переданное в столичный Арбитраж в конце августа 2019 г. Инициатором выступила Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 36 по Москве. Что немаловажно, в публичных документах сведения о претензиях ФНС к производителю суперкомпьютеров изложена не была, но, как рассказал CNews источник, близкий к компании, дело было в налоговых задолженностях.

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В конце осени 2020 г. выяснилось, что «Т-платформы» вышла из процедуры банкротства по иску ФНС. Более того, у компании словно открылось второе дыхание – у нее сменился гендиректор (им стал выходец из «Уралкалия» Кирилл Алифанов), а сама она начала активно набирать людей в штат.

Финал истории

В начале октября 2021 г., несмотря на всю положительную динамику, компания подала заявление о признании себя банкротом. В декабре 2021 г. столичный Арбитраж вынес решение о введении в отношении «Т-платформ» процедуры внешнего наблюдения.

На тот момент эта процедура не была необратимой. Кредиторы совместно с собственниками еще могли попытаться спасти компанию. Однако в итоге этого не случилось – процедура банкротства вошла в необратимую стадию конкурсного производства.

Что касается основателя «Т-платформ» Всеволода Опанасенко, то поначалу дело против него было квалифицировано по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»). Приблизительно через год дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Поначалу он находился под домашним арестом, но в январе 2022 г., как сообщал CNews, данную меру заменили на подписку о невыезде. В сентябре 2022 г. Опанасенко был признан банкротом.