Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS

Британия ввела новые антироссийские санкции, затронувшие производителя процессоров «Байкал». Они базируются на архитектуре британской ARM, и новые ограничения могут лишить «Байкал электроникс» лицензии на выпуск новых CPU. Спасти «Байкалы» может быстрый переход на современную открытую архитектуру – RISC-V, MIPS или VLIW.

Британия уничтожает российские процессоры

Власти Великобритании расширили санкции против России. Теперь они напрямую затрагивают основных производителей российских процессоров, пишет «Коммерсант».

Новые британские ограничения коснулись АО МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») и производителя процессоров Baikal – АО «Байкал электроникс». Санкции предполагают заморозку активов на территории Великобритании и жесткие ограничения в работе с местными контрагентами.

По мнению опрошенных изданием экспертов, для «Байкал электроникс» это может означать закрытие доступа к процессорным архитектурам компании ARM. Это британский разработчик одноименных архитектур, применяющихся многими современными производителями процессоров. На них базируются чипы Apple, Qualcomm, Samsung, MediaTek и других компаний. Альтернативным решением для «Байкал электроникс» может стать полный отказ от ARM в пользу открытых архитектур VLIW, MIPS или RISC-V при разработке новых CPU.

Все дело в лицензиях

В 2016 г. ARM была куплена японским холдингом SoftBank, а в 2020 г. глаз на нее положила американская компания Nvidia, чьи графические чипы тоже основаны на архитектуре ARM. Против сделки выступили и регуляторы, и власти ряда стран, а также профсоюзы, и в начале февраля 2022 г. она была расторгнута.

Российские процессоры снова под ударом

Новые ограничения британского правительства запрещают английским компаниям сотрудничать со всеми предприятиями, попавшими под санкции. При этом та же ARM не обязана отзывать уже имеющиеся в распоряжении «Байкал электроникс» лицензии. «Новые санкции не обязывают британские компании отзывать уже выданные ими лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые лицензии без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI) не получится», – сообщил изданию руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин.

Новых «Байкалов» может и не быть

Если ARM решит выполнить новые требования британских властей, это может крайне негативно повлиять на развитие линейки процессоров «Байкал». Со слов неназванного источника «Коммерсанта», в распоряжении «Байкал электроникс» есть проектировочные и производственные лицензии на все уже готовые процессоры компании, вплоть до недавнего серверного Baikal-S.

В то же время у компании нет производственных лицензий на CPU, которые в настоящее время находятся в разработке. Это, в том числе, Baikal M2, Baikal L, Baikal S2. Пока что на них имеются лишь проектировочные лицензии.

Отсутствие лицензии на производство лишает «Байкал электроникс» возможности производить новые процессоры. Собственных фабрик у компании нет.

Иностранные фабрики не станут выпускать процессоры, если разработчик не предоставит им производственные лицензии. Но в условиях санкций они могут отказать в производстве CPU даже при наличии нужных разрешительных документов. Так поступила тайваньская TSMC еще в конце февраля 2022 г. она отказалась выпускать и «Байкалы», и «Эльбрусы». А это крупнейший контрактный производитель полупроводников в мире.

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Отказ от ARM в пользу другой архитектуры может оказаться одним из немногих путей решения проблемы, с которой столкнулась «Байкал электроникс». Опрошенные изданием эксперты считают, что снизить зависимость от иностранных компаний поможет выбор в пользу открытых архитектур, в том числе RISC-V, MIPS, VLIW. Но, по их мнению, это потребует значительных, вплоть до 1 млрд руб., денежных вливаний, и двух-трех лет на разработку CPU на базе новой архитектуры.

Альтернативный вариант – это поиск фабрики, которая согласится выпускать ARM-процессоры без производственных лицензий ARM. Но это будет считаться нарушением патентных прав британской компании.

По оценке руководства «Байкал электроникс», новые санкции в ближайшей перспективе на работе компании не отразятся. «Очередная порция санкций на текущий момент никак не отражается на общей картине и не меняет ситуацию, – сообщил CNews генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. – В ноябре-декабре 2021 г. “Байкал электроникс” было получено все необходимое для ведения разработок IP».

Андрей Евдикимов добавил, что санкции никак не повлияли, в том числе, и на сроки разработки новых процессоров. «В данный момент работа над проектами Baikal-L и Baikal-S2 ведется по графику, загрузка разработчиков обеспечена как минимум на ближайшие полтора года», – сказал он CNews.

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«При этом, на наш взгляд, главная задача, которая требует решения в текущей ситуации, – обеспечение доступа к современным производственным мощностям. После этого все остальное также будет решено», – подытожил Андрей Евдокимов.

Как быть с «Эльбрусами»

МЦСТ никак не зависит от дальнейших действий ARM, так как не пользуется ее разработками. В основе процессоров «Эльбрус» находится одноименная архитектура, которую на сайте МЦСТ называют не иначе как «оригинальной российской разработкой».

Ситуация с производством «Эльбрусов» будет развиваться немного иначе. Со слов источника издания, с ними все будет зависеть «от доступа к фабрике и правилам проектирования под ее технологические процессы».