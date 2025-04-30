В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов

За время существования разработчика чипов «Байкал электроникс» в страну пришло и было продано 85 тыс. процессоров. Эксперты считают, что если сравнивать этот показатель с иностранными поставками — то это крайне мало. Но если учитывать, что это российские процессоры, то ситуация более оптимистична. Сейчас в серию запущены микроконтроллеры «Байкал электроникс», также ожидаются и Baikal-L для ноутбуков и планшетов.

85 тысячи Baikal

Как выяснил CNews, разработчик отечественных процессоров Baikal — «Байкал электроникс» по состоянию на конец 2024 г. завезла в Россию 85 тыс. собственных чипов. Все они были проданы. Об этом гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов рассказал на конференции по Планированию карьеры в электронной области в МИЭТ в апреле 2025 г.

Согласно презентации, по итогам 2019 г. компания ввезла в страну 17 тыс. чипов, а также располагала одним офисом и штатом из 81 человека. По результатам 2024 г. компания в пять раз увеличила поставки чипов с 17 тыс. до 85 тыс., открыла еще три офиса и увеличила штат до 200 сотрудников.

Как рассказал CNews гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов, в 85 тыс. вошла вся линейка чипов Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S. Больше всего было произведено и продано Baikal-T. «Все чипы произвели до 2022 года», — утверждает Евдокимов.

Состояние проектов «Байкала»

По словам Евдокимова, компания запустила в серию производство собственного микроконтроллера в апреле 2025 г. Однако пока «Байкал электроникс» не раскрывает подробностей проекта.

«150 тысяч процессоров Baikal-M арестовано на Тайване, — отметил он. — Baikal-S было заказано 15 тысяч штук, но заказ был обнулен».

«Байкал электроникс» «Байкал Электроникс» раскрыли, сколько привезли в Россию чипов

Он также отметил, что скоро компания отправит в серию и процессор Baikal-L.

Много или мало

Если сравнивать поставки чипов Baikal с иностранными процессорами, то «цифра выглядит крайне скромно», рассказала CNews Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL, контрактного разработчика электроники.

«Например, ежегодный мировой объем производства процессоров Intel и AMD измеряется миллиардами, — продолжает она. — Даже в рамках российского рынка, до 2022 года в страну ввозились сотни тысяч процессоров ежегодно. Только Intel ввозила порядка 700–800 тысяч чипов в год, а AMD — около 100–200 тысяч».

Но если оценивать поставку чипов Baikal с учетом контекста, то до появления «Байкал электроникс» в России не было массового производства процессоров, даже в нишевых сегментах, отметила Квашенкина. Она также подчеркнула, что «Байкал электроникс» работает на рынке немногим более десятилетия. Для сравнения, те же Intel и AMD развиваются свыше полувека при поддержке гораздо более емких рынков.

С Квашенкиной согласен и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «85 тысячи — это сравнительно немного, если исходить из оценки, что в России за год собирается более 1 миллион ПК, — продолжает он. — Что же касается и серверов, если считать что их за год собирают более 100 тысяч штук. Так что доля устройств на базе российских процессоров вряд ли достигает и 5%».

По его данным, ежегодно в Россию ввозится от 2 млн зарубежных процессоров.

Поставок «Эльбрусов» и того меньше

Официальной статистики поставок еще одних российских процессоров «Эльбрус» от компании МЦСТ нет. Представители разработчика не ответили на запрос CNews.

«Что касается "Эльбрусов", можно предположить, что их поставки еще меньше, чем у Baikal, поскольку "Эльбрусы" в основном ориентированы на оборонный и государственный секторы, где объемы закупок ограничены, — считает Квашенкина. — Оценки экспертов обычно варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч чипов ежегодно, но точных цифр в открытых источниках нет».

По данным Бойко, количество произведенных в разное время микропроцессоров «Эльбрус» измеряется сотнями тысяч, но вряд ли значительно превышает 100-200 тыс.

«Если удастся масштабировать производство и внедрить российские процессоры в коммерческий сегмент (а не только в государственный), это может стать толчком к развитию, — заключила Ольга Квашенкина. — Пока же можно сказать, что это шаги "с нуля", но они критически важны для технологической независимости».

Чипы «Байкала»

АО «Байкал электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. В продуктовом портфеле компании представлены чипы Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S.

В июле 2021 г. «Байкал электроникс» сообщила о намерении инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. и нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же стало известно об интересе организации к открытой архитектуре RISC-V.

В ноябре 2021 г. «Байкал электроникс» получила от Минпромторга в виде госсубсидий 9,44 млрд руб. на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал» Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 чипа для «дата-центров». Инженерные образцы первого чипа компания намеревалась получить в 2023 г., а Baikal-S2 — в 2025 г.

В июле 2023 г. CNews писал о том, что «Байкал электроникс» займется разработкой линейки процессоров для искусственного интеллекта.

Российские разработчики процессоров, в том числе и «Байкал электроникс», испытывают трудности с поиском контрактного производителя полупроводников. До 24 февраля 2022 г. партии российских чипов сходили с конвейера тайваньской компании TSMC. Теперь же TSMC бойкотирует производство российских процессоров, подчиняясь требованиям американского правительства.

Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей. Вендоры отказались отправлять их в Россию.

Однако в начале июня 2023 г. белорусская таможня пресекла ввоз на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) партию российских процессоров линейки Baikal. По данным портала печатного издания «Витебские вести», чипы ехали из Латвии, но были задержаны витебскими таможенниками. Сообщалось, что провозили Baikal-T1 образца 2014 г. Попытку провезти российские чипы предпринял гражданин России.