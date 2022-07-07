«Байкал» избежал колоссального штрафа за просрочку выпуска серверного процессора

Инициированное Минпромторгом второе судебное разбирательство с разработчиками «Байкалов» завершилось, как и первое — компания не будет оштрафована за просрочку субсидированного государством проекта создания серверного процессора. Ранее разработчики избежали санкций за просрочку выпуска мобильного чипа. CNews спрогнозировал аналогичный исход нового разбирательства еще до подачи иска — более года назад.

Штрафа не будет

Как и прогнозировал CNews, компании «Байкал электроникс» не придется платить штраф за многолетнюю просрочку разработки и выпуска серверного процессора из линейки «Байкал» — Baikal-S. К такому выводу можно прийти, изучив данные в картотеки судебных решений.

Как следует из карточки иска Минпромторга к «Байкал электроникс» на 257,3 млн руб., который был подан в Арбитражный суд Москвы 28 декабря 2021 г., по итогам его рассмотрения служители Фемиды решили полностью отказать истцу в удовлетворении его претензий.

Стоит отметить, что в публичном доступе пока не опубликованы не только подробности решения суда, но и сама суть иска. Однако, тот факт, что разбирательство касалось проекта создания Baikal-S, в январе CNews подтвердили представители и Минпромторга, и «Байкал электроникс».

Напомним, в конце 2016 г. министерство по итогам тематического конкурса выделило компании на разработку серверного чипа субсидию в размере 1,2 млрд руб. при общей стоимости проекта в 2,49 млрд руб. (оставшиеся средства должен был вложить сам разработчик). Проект был рассчитан на срок до 30 ноября 2019 г., но первая инженерная партия Baikal-S добралась до России с контрактной тайваньской фабрики TSMC только в конце октября 2021 г.

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В договоре Минпромторга с «Байкал электроникс» на создание процессора в подразделе «Ответственности сторон» было прописано, что если по итогам реализации проекта «хотя бы один из показателей эффективности составляет менее 90% заявленного значения, то к организации применяются штрафные санкции». В правилах предоставления субсидии также было отмечено, что «размер штрафных санкций пропорционален степени недостижения показателей эффективности, указанных в договоре».

В «Байкал электроникс» отказались прокомментировать CNews исход судебного разбирательства и раскрыть аргументацию служителей Фемиды, вынесших решение в пользу компании.

Представители Минпромторга от комментариев относительно того, собирается ли министерство оспорить вынесенное решение суда, также отказались.

Логика судей по аналогичному иску к «Байкалу»

Описываемое разбирательство — не первое в истории взаимоотношений Минпромторга и «Байкал электроникс». Министерство и компанию ранее связывал еще один аналогичный проект, который тоже был просрочен и вылился в иск к разработчикам.

Одновременно с выделением денег на Baikal-S Минпромторг также одобрил субсидию на разработку и выпуск мобильного процессора Baikal-M. Ее размер составил 1,1 млрд руб. при общей емкости проекта в 2,3 млрд руб.

По договору, опытные образцы чипа должны были появиться в конце 2017 г., однако первая демонстрация процессора потенциальным заказчикам состоялась только в начале октября 2019 г.

Иск о взыскании штрафа по этому проекту Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы в августе 2020 г. Сумма требований составила 500,5 млн руб. В феврале 2021 г. CNews выяснил, за счет чего именно компании удалось штрафа избежать.

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По итогам разбирательства суд посчитал, что санкции за просрочку исполнения обязательств по разработке процессора и достижения идентификаторов эффективности проекта «договором не установлены».

«Из буквального толкования договора не следует, что в случае исполнения АО “Байкал электроникс” своих обязательств в полном объеме, но с просрочкой, АО “Байкал электроникс” обязано уплатить Минпромторгу штраф, — говорится в решении суда. — Вместе с тем, и это признается стороной истца, в настоящее время все целевые показатели (индикаторы) достигнуты, негативные последствия отсутствуют».

Тогда же, в феврале 2021 г. гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов подтвердил CNews, что договоры на Baikal-М и Baikal-S в части штрафов и санкций были сформулирован идентично. Исходя из этого, CNews тогда предположил, что ожидающийся на тот момент иск по линии Baikal-S завершится аналогично — оштрафована компания не будет.

И все же есть нюанс

Несмотря на схожую судьбу двух проектов, в них все же можно обнаружить важное различие: по всей видимости, проект создания Baikal-S до сих пор нельзя считать завершенным в полной мере.

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С закрытием реестра федеральных субсидий в декабре 2020 г. договоры по поддержанным государствам проектам более не являются публичным достоянием. Однако ориентируясь на параметры договора по линии Baikal-М, которые ранее цитировал CNews, можно сделать вывод, что после окончания разработки самих чипов проекты еще не заканчивались.

В частности по линии Baikal-М по утвержденному графику к маю 2017 г. должны были завершиться опытно-конструкторские работы, к ноябрю 2017 г. — созданы опытные образцы чипа, к маю 2018 г. — изготовлена опытная серийная партия, осуществлен вывод продукта на рынок и реализовано продукции на 1,17 млн руб., включая (видимо) $4,2 тыс. за счет экспорта.

Таким образом, после выпуска опытной партии компании для исполнения условий договора требовалось в течение полугода обеспечить появление достаточно крупного тиража чипов да еще и успеть часть из них продать заказчикам.

В момент вышеупомянутого появления в России в октябре 2021 г. партии инженерных образцов Baikal-S в количестве около 50 штук представители «Байкал электроникс» прогнозировали выпуск следующей партии в количестве 600 штук в феврале-марте 2022 г. Полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук тогда ожидалась до конца III кв. 2022 г.

Сообщений о поступлении готовых новых партий Baikal-S компания с тех пор не распространяла, а с началом спецоперации России на Украине и последовавших за этим западных санкций исполнение заказов наших компаний на TSMC было остановлено.

Как именно служители Фемиды оценили степень исполнения «Байкал электроникс» договора по субсидированному проекту и как интерпретировали факты, станет известно из полного решения суда. По действующему законодательству, на изготовление решения в полном объеме после публикации резолютивной части служителям отводится пять дней. Однако, как показывает многолетняя практика CNewsмониторинга судебной картотеки, этот срок очень часто не соблюдается. В частности, изготовление решения по итогам разбирательства по линии проекта Baikal-М у судьи Елены Большебратской заняло два с половиной месяца.