Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203226
ИКТ 15783
Организации 11946
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3593
Системы 27085
Персоны 88616
География 3165
Статьи 1596
Пресса 1346
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2867
Мероприятия 896

Большебратская Елена

СОБЫТИЯ


12.10.2026 Производителя военных средств связи национализируют, потому что совладелец оказался иностранным гражданином 1
07.07.2022 «Байкал» избежал колоссального штрафа за просрочку выпуска серверного процессора 1
26.02.2021 Создатели процессоров «Байкал» одолели Минпромторг в конфликте на полмиллиарда рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Большебратская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1125 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
Hytera 20 1
Уральские заводы ФПГ - Уральские радиостанции - СЭГЗ - Сарапульский электрогенераторный завод - ЭБИСУ - СЭГЗ-Электромаш 16 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3488 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4079 2
Судебная власть - Judicial power 2532 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 785 1
Районные суды РФ 198 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6037 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3369 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2355 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8934 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2091 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1174 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 2
Евдокимов Андрей 97 2
Мусин Василий 6 1
Шурыгина Вероника 2 1
Шурыгина Ольга 4 1
Шурыгина Нина 2 1
Нудько Вероника 2 1
Перепелица Андрей 2 1
Кузьминова Любовь 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 2
Россия - РФ - Российская федерация 169203 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 774 1
Украина 7979 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 947 1
Молдавия - Республика Молдова 743 1
Китай - Тайвань 4294 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8349 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6908 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4067 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4121 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3036 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1912 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 884 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще