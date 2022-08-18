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Информацию о российских разработчиках ПК могут засекретить на уровне закона

Консорциум «Вычислительная техника» считает необходимым засекретить информацию о российских разработчиках ЭВМ. Для этого необходимо подготовить специальный закон. Консорциум создавался силами отечественных компаний, занимающихся разработкой и производством «железа», при участии Минпромторга. Организация существует около двух лет.

Совершенно секретно

Доступ к информации о российских производителях техники, зарегистрированной в едином реестре радиоэлектронной продукции, должен быть засекречен. С такой инициативой выступили представители отечественного консорциума «Вычислительная техника», пишет ТАСС.

Представители консорциума заявили, что доступ к сведениям следует ограничить в том случае, если их продукция или хотя бы ее составляющие попали под иностранные санкции. Притом засекретить эту информацию следует на уровне закона, сообщили сотрудники консорциума в рамках глобального военно-технического форума «Армия-2022».

Данный консорциум был основан сравнительно недавно – в первых числах апреля 2020 г. Пост генерального директора организации занимает Светлана Легостаева. Согласно сайту консорциума, она является советником главы Минцифры Максута Шадаева, осуществляющим деятельность на общественных началах, а также председателем технического комитета по стандартизации «Вычислительная техника» Росстандарта и членом совета по развитию электронной промышленности.

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Сведения о российских разработчиках железа нужно скрыть от общественности, считают в консорциуме

«АНО развития радиоэлектронной отрасли "Вычислительная техника" предлагает отнести сведения о компаниях – разработчиках и производителях, чья продукция представлена в едином реестре радиоэлектронной продукции и при этом является продукцией, в отношении которой или в отношении содержащихся в ней элементов введены санкции, к числу контрсанкционной информации», – заявила Екатерина Легостаева.

Аргументы «за»

Представители возглавляемого Легостаевой консорциума уточнили, что на данный момент вся информация о российских компаниях – разработчиках и производителях вычислительной техники, есть в открытом доступе. Это касается, в том числе, сведений о финансах этих организаций, а также подробностей о госконтрактах, в которых они участвуют или участвовали.

Свободный доступ к этим сведениям разрешен федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№44-ФЗ). Документ принят Госдумой и Советом Федерации в конце марта 2013 г.

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Светлана Легостаева, руководитель консорциума «Вычислительная техника»

По мнению представителей консорциума «Вычислительная техника», столь свободный доступ к подобного рода информации влечет за собой «существенные риски для компаний, наиболее успешно занимающихся импортозамещением в радиоэлектронной отрасли». «В непростых условиях восстановленных кооперационных и логистических цепочек компании должны сами определять, как и в какой форме им демонстрировать свою продукцию и достижения, соблюдая баланс ее продвижения и бренда компании у клиентов и сводя к минимуму риск разрушения или серьезного осложнения налаженных бизнес-процессов, позволяющих разрабатывать и производить оборудование, – отметила Екатерина Легостаева.

Глава консорциума считает, что доступ к сведениям о российских разработчиках ЭВМ, участвовавших в гостендерах, не следует ограничивать полностью. По ее словам, получать информацию о них без каких-либо препятствий должны либо сами участники конкурсов, либо отечественные регуляторы.

Кто входит в консорциум

Возглавляемый Светланой Легостаевой консорциум «Вычислительная техника» – это совместное детище отечественных разработчиков и производителей электроники. Список учредителей насчитывает около 10 участников, хотя на сайте указано лишь восемь. К ним относятся компании «Аквариус», «Булат», «Деловой офис», «Депо электроникс», «КНС групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Национальные технологии», «Элемент».

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Учредители «Вычислительной техники»

Редакция CNews выяснила, что одним из соучредителей консорциума является компания «Байкал электроникс». Это российский производитель процессоров семейства «Байкал». На сайте «Вычислительной техники» компания числится в перечне партнеров.

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Представители «Байкал электроникс», в целом, одобрили новую идею консорциума. «В текущих политико-экономических условиях и при беспрецедентном давлении со стороны западных коллег для подобной инициативы есть все основания, – сообщил CNews генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. – Сегодня любая информация о коммерческой и производственной деятельности, размещённая в открытых источниках, в том числе и в СМИ, может нести серьёзные риски для компании. Но к реализации надо подойти взвешено

.

«Вычислительная техника» создавалась при непосредственном участии российских властей. В частности, посильную поддержку оказывало Минпромторг.

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Партнеры организации

Инициатива по созданию консорциума преследовала несколько целей. Он организовывался в первую очередь для развития радиоэлектронной отрасли, защиты интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также с целью формирования условий для увеличения их доли рынка.

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К числу партнеров консорциума, с учетом «Байкал электроникс», относятся почти два десятка российских компаний. Среди них компания «Катюша» (производитель систем печати) и SberDevices – «дочка» Сбербанка, занимающаяся выпуском смарт-гаджетов. Как сообщал CNews, летом 2022 г. компания сменила название юрлица с ООО «Сбердевайсы» на «Салютдевайсы».

Эльяс Касми

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