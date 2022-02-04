Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы

Госсектор начал проявлять весьма активный интерес к российским процессорам Baikal-M — десятки госведомств и госкомпаний, по заверениям разработчиков, буквально выстроились в очередь на их тестирование. Счет идет на десятки. С некоторыми из них редакции удалось пообщаться. Отдельный интерес данная ситуация вызывает в связи с тем, что чипы из другой отечественной линейки «Эльбрус», хотя и не самые свежие, представители различных организаций госсектора по итогам их недавних испытаний весьма жестко раскритиковали.

«Байкалы» — на тесты

Как выяснил CNews, целый ряд госорганов и компаний с госучастием взяли на тестирование вычислительную технику на российских процессорах из линейки «Байкал», либо собираются это сделать в самое ближайшее время.

Впервые об интересе госсектора к «Байкалам» в середине декабря 2021 г. сообщил заместитель генерального директора «Байкал электроникс» (разработчик чипов) по коммерческим вопросам Артем Огурцов на ежегодной итоговой конференции компании.

«Государственные корпорации, компании с госучастием, крупный бизнес проявляют активный интерес к тестированию программно-аппаратных комплексов на Baikal-M, — отметил он. — Нефтегазовый сектор, горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, энергетика — это далеко не полный перечень отраслей и сегментов российской экономики, которые проявляют интерес к тестированию, тестируют устройства на Baikal-M и которые уже готовы к внедрению».

Из числа конкретных госорганизаций Огурцов упомянул «Росатом, «Ростелеком», «Почту России», «Транснефть», «Алросу, «Россети», «Русгидро».

Госсектор «выстроился в очередь», чтобы протестировать Baikal-M

«Также не отстают и органы исполнительной власти, — продолжил топ-менеджер. — Крупнейшие министерства и федеральные агентства также активно занимаются тестированием. У нас уже накоплена достаточно серьезная очередь».

Среди заинтересованных госорганов Огурцов указал Минэнерго, МЧС, Федеральное казначейство, Минобрнауки, Пенсионный фонд, ФНС, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По всей видимости, на тот момент с некоторыми из названных компаний и госструктур переговоры о тестировании только начинались и успехом в итоге не увенчались. В частности, в одном из упомянутых агентств. «Роспатент и подведомственный ему Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) не имели в наличии и не принимали никакого участия в тестировании программно-аппаратных комплексов на процессоре Baikal-M», — сообщили CNews в организации. Также редакции не подтвердили факт тестирования представители «Транснефти».

В то же время несколько представителей госсектора слова Огурцова CNews подтвердили, а одна организация даже поделилась впечатлениями по итогам уже завершившихся тестов.

Комментарии госсектора

Представители МЧС сообщили CNews, что тестирование программно-аппаратных комплексов на Baikal-M начнется в МЧС в ближайшее время — после предоставления оборудования производителями. «Оценить его работоспособность специалистам предстоит в течение нескольких месяцев эксплуатации», — добавили они.

В «Ростелекоме» редакции рассказали, что уже заказали несколько серверов для тестирования и ждут поставку. «Пока поделиться нечем, но как только проведем тестирование, готовы подробно все рассказать», — заверил собеседник CNews.

«”Росатом” внимательно изучает российский рынок микропроцессоров, где “Байкал” — один из ведущих отечественных разработчиков, и готовится к внедрению компонентов инфраструктуры, выполненных на их основе, — отметили представители госкорпорации. — В настоящее время проводим глубокое тестирование и изучаем возможности интеграции отечественных решений в корпоративный ландшафт. Нас как заказчиков интересует импортозамещение широкого спектра продуктов — от серверов и СХД, до автоматизирования рабочих мест, ноутбуков, моноблоков. В целом тесты отечественных устройств проходят положительно, но еще есть открытые вопросы, которые необходимо урегулировать перед внедрением в продуктивный ландшафт».

«Тестирование АРМ на базе процессоров Baikal-M все еще в процессе, поэтому пока рано делать какие-то выводы, — рассказали CNews представители “Почты России”. — Мы планируем дальнейшую проработку их интеграции в наш ИТ-ландшафт, например, в наших логистических центрах».

В Федеральном Казначействе, Минобрнауки, ФНС и Росрезерве прокомментировать CNews взаимодействие с «Байкал электроникс» не смогли.

Первые результаты тестов

«В Минэнерго действительно было проведено тестирование трех рабочих станций “Эдельвейс” на базе процессоров “Байкал”, — сообщили CNews в министерстве. — Тестирование выявило работоспособность оборудования с отечественными операционными системами. Тестирование отечественных офисных пакетов (“Р7-офис” и “Мой офис”) прошло успешно. Технических проблем с аппаратной частью представленных образцов не обнаружено».

По данным ведомства, общий срок тестирования составил 120 дней. Оборудование на тестах работало непрерывно до 30 суток.

«Из выявленных недостатков отмечено, что у некоторого оборудования были зафиксированы повышенные значения шума от вентилятора процессора, что не позволяет комфортно использовать оборудование на протяжении длительного времени, — добавляют собеседники редакции. — Однако по заверению разработчиков, данная проблема уже решена в новых версиях оборудования. В то же время было выявлено, что отечественные ОС, использованные при тестировании, не позволили запустить часть пользовательских пакетов».

Кроме того, по словам сотрудников Минэнерго, безуспешно завершились попытки запуска в режиме эмуляции приложений, работающих на Windows и не имеющих клиентов под Linux. «В целом переход всех некроссплатформенных клиентов приложений, используемых в Минэнерго, на Web-технологию позволит использовать компьютер на базе отечественного процессора “Байкал”, — заключают в министерстве.

Комментарии «Байкал электроникс»

Генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов в разговоре с CNews заверил, что на данный момент список госорганизаций, в которых тестируются компьютеры с различными ОС на Baikal-M, включает в себя порядка 50-70 наименований — от федерального и регионального, до муниципального уровней.

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«Основное преимущество Baikal-M в том, что его можно эффективно использовать для различных офисных сценариев на рабочих местах делопроизводителя, кадровика, бухгалтера, чиновника, сотрудника МФЦ и др. — говорит Евдокимов. — На наш взгляд, слабое место здесь не в самом процессоре (его производительности вполне хватает), а в комплектовании стека софта, который применяется в той или иной организации. У каждой организации есть свои базовые информационные системы: документооборота, “1С”, различные локальные системы, областные и региональные. Требуется, чтобы все они стабильно и быстро работали, что зачастую сходу невозможно. Требуется или переход в браузерный режим работы, или полное портирование программ и т. д.».

В этой связи топ-менеджер отмечает, что несмотря на развитие экосистема «Байкалов» семимильными шагами, белых пятен на этом поле еще достаточно. «В частности, в совместимости ряда локальных информационных систем с нашим процессором, в написании драйверов или плагинов, которые помогут совмещать государственную информационную систему с нашим процессором, — поясняет он. — Над этим идет работа. Это основной минус на текущий момент. По большому счету, он и отражается чаще всего в отчетах наших клиентов по тестированию».

Перспективы серверного Baikal-S

Все вышесказанное, как уже было отмечено, относится к модели процессора Baikal-M, инженерные образцы которого впервые были показаны потенциальным заказчикам в конце 2019 г., хотя их первая крупная промышленная партия добралась до России с производства лишь в октябре 2021 г.

«Baikal-M» — это система на кристалле (SoC), несущая восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57, которые работают на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Устройство также включает графический ускоритель Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Потребляемая мощность системы не превышает 30 Вт. В составе чипа имеются два контроллера памяти DDR3/4, поддержка интерфейса PCIe Gen3 (8+4+4), аппаратного декодирования видео в разрешении до 4K, а также четырех сетевыхEthernet-интерфейсов (по два 10 Гбит и 1 Гбит) и двух видеовыходов.

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Последний из разработанных на сегодня процессоров из линейки «Байкал» — это серверный чип Baikal-S. Их первая инженерная партия прибыла в Россию в конце октября 2021 г.

Процессор был спроектирован по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц — до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на канал), кэш-память: L1 — 64 КБ кэш инструкций и кэш данных, L2 — 512 КБ на ядро, L3 — 2 МБ на кластер, L4: 32 МБ. Тактовая частота процессора составляет до 2,2 ГГц, энергопотребление — 120 Вт, диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия, производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

По словам Андрея Евдокимова, Baikal-S рынок очень ждет. «Мы получим инженерную партию более чем в 600 штук в конце марта 2022 г., — рассказал он CNews. — Она уже полностью распределена по нашим партнерам-производителям конечного оборудования и даже частично продана. Во II квартале появятся платформы на этих процессорах, т. е. однопроцессорные и двухпроцессорные платы. Мы надеемся, во II квартале наши партнеры уже разработают образцы серверов на этих платах».

Также компания видит большой интерес к этим чипам со стороны конечных клиентов. «У нас очень много запросов на тестирование серверов на базе Baikal-S, — заверяет Евдокимов. — Ими интересуются и системные интеграторы, и конечные заказчики — как в госкорпорациях, так и в региональных и федеральных органах власти. Фактически после выхода полноценных серверов наших партнеров-производителей мы ожидаем, что спрос на них будет очень высоким. Разработчики ПО тоже очень активны. Именно они в первую очередь получат платы с процессором Baikal-S для отработки и портирования как базовых ОС, так и прикладных программ».

Нелестные отзывы госсектора об «Эльбрусах»

Говоря о тестировании «Байкалов», нельзя не отметить, что недавние отзывы госсектора о процессорах из другой российской линейки — «Эльбрус» разработки компании МЦСТ — по итогам их испытаний оказались весьма критичными, а временами и разгромными.

Напомним, 13 декабря 2021 г. CNews писал, что о катастрофическом несоответствии «Эльбрусов» своим требованиям заявил Сбербанк. Организация провела тестирование двух типов серверов на «Эльбрусах» и, несмотря на определенное приятное удивление, все же заключила, что в нынешнем виде их использование в банке совершенно исключено в силу их технического несоответствия.

Несколько дней спустя, 17 декабря «Коммерсант» сообщил, что серверной техникой на «Эльбрусах» остались недовольны и другие потенциальные госзаказчики в силу их дороговизны, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности. Это обсуждалось на совещании Минцифры, которое состоялось 9 декабря 2021 г. На нем присутствовали «Росатом», «Ростех», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, «Почта России», «Алроса», ДИТ Москвы.

В начале января 2022 г. стало известно, что серверами на «Эльбрусах» осталось недовольно МВД. Министерство указало недостатки чипов в качестве одной из причин низких темпов модернизации своей ИТ-инфраструктуры в 2021 г.

При этом необходимо подчеркнуть, что все вышеупомянутые организации критикуют вычислительную технику на 28-нанометровых процессорах «Эльбрус-8С», которые были разработаны МЦСТ еще в 2015 г. в ходе исполнения контракта с Минпромторгом.

На данный момент компанией также по заказу Минпромторга созданы более современные 28-нанометровые восьмиядерные серверные чипы «Эльбрус-8СВ». Официально они увидели свет в начале 2019 г.

Общаясь в конце 2021 г. с представителями рынка, CNews мог заключить, что новый чип существенно превосходит по своим характеристикам своего предшественника. Причем, отличия столь значительны, что те разработчики вычислительной техники, которые с «Эльбрус 8С» связываться не готовы ни при каких обстоятельствах, на «Эльбрус-8СВ» уже строят вполне конкретные планы.