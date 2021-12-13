Власти хотят пересадить российских студентов на «Эльбрусы» и «Байкалы»

Правительство планирует пересадить российские вузы с зарубежного «железа» на вычислительную технику на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус». Речь идет о тех учебных заведениях, которые готовят специалистов в области радиоэлектроники. Однако эксперты сомневаются в эффективности такой инициативы. Во-первых, российские процессоры пока отстают от иностранных аналогов. Во-вторых, эффективным проект может оказаться только если вокруг российских процессоров появится отечественная экосистема софта.

Вузы пересадят на отечественное

Власти хотят заменить иностранные компьютеры в российских вузах вычислительной техникой на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус». Минпромторг совместно с Минобрнауки в 2022 г. планирует начать замену «железа» в вузах, которые готовят специалистов в области радиоэлектроники. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал «Коммерсанту».

Замену планируется произвести в нескольких десятках вузов, среди которых Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и Московский институт электронной техники» (МИЭТ). Позже число вузов, попавших под программу, планируется расширить, уточнил Шпак. На данный момент компьютеры на процессорах «Эльбрус» уже стоят в стенах Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), а также в Российском университете транспорта (МИИТ).

По данным разработчика чипов, в среднем системный блок на «Байкале» стоит около 60 тыс. руб. «Если говорить о переоснащении вузов и рассчитывать, допустим, на 1,5 тыс. рабочих мест, то в целом это обойдется примерно в 100 млн руб.», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Байкал электроникс» (разрабатывает процессоры «Байкал») Андрей Евдокимов. Однако из-за того, что помимо перехода на российские процессоры, потребуется миграция и на российские системы автоматизированного проектирования, затраты на проект могут существенно вырасти, добавляет он.

Мнение экспертов

Эксперты сомневаются в эффективности замены парка компьютеров на российское оборудование. Российские процессоры пока отстают от иностранных аналогов по производительности, поэтому для выполнения повседневных задач потребуется больше единиц оборудования, пояснил «Коммерсанту» руководитель отдела аналитики «Серчинформа» Алексей Парфентьев. К тому же, отмечает он, вузы фактически будут вынуждены повторно закупить «железо» и софт. Кроме того, нельзя исключать все зарубежное, потому что выпускники выходят на рынок труда, и им нужно знать самую разную инфраструктуру и программы, добавляет Парфентьев.

Российских студентов подсадят на отечественные процессоры

Другой собеседник издания отметил, что тезис «учить русских работать на русской технике» выглядит не очень профессионально. По его мнению, пользователю не интересна страна производителя техники, для него важно, чтобы она работала и была удобной. При этом проблема заключается именно в отсутствии экосистемы софта вокруг российских процессоров, подчеркивает эксперт.

Санкции против российских вузов

Планы по переводу ведущих российских вузов на отечественные решения появились у властей на фоне американских санкций против институтов. Так, в ноябре 2021 г. американские власти внесли в санкционный список Московский физико-технический институт (МФТИ). Это подразумевает введение ограничений на экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны американской продукции, говорится на сайте американского Минторга. Под ограничения попадает различная электроника, также они могут распространиться и на американское ПО. МФТИ попал под ограничения по причине «разработки военной продукции для военного заказчика», было отмечено в документах Минторга.

МФТИ — не единственный вуз, столкнувшийся с американскими санкциями. В схожей ситуации в конце 2020 г. оказался МГТУ им. Н. Э. Баумана. С декабря 2020 г. институт остался без продуктов Microsoft. Причиной отказа продавать лицензии на Windows МГТУ в Microsoft назвали тот факт, что вуз готовит специалистов по вооружению.