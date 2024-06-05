AMD по-хитрому убивает самую популярную ОС в мире. На ней работают миллионы компьютеров

AMD отказалась от поддержки ОС Windows 10 для ряда своих продуктов. В частности, под этой системой не заработают новые процессоры Ryzen AI 300, а также под нее никогда не выйдут драйверы для новых чипсетов компании. Windows 10 – самая популярная ОС в мире, и обновления для нее будут выходить еще минимум полтора года.

AMD против Windows 10

Компания AMD официально открестилась от Windows 10 – операционной системы Microsoft, вышедшей в 2015 г., но по-прежнему самой популярной в мире. Как пишет портал Neowin, новейшие мобильные процессоры AMD Ryzen AI 300, показанные в июне 2024 г., умеют работать исключительно с Windows 11. Также их поддержка появилась в Ubuntu Linux и RHEL, но только не в Windows 10.

С процессорами Ryzen 9000, вышедшими одновременно с Ryzen AI 300, ситуация схожая, хотя и не идентичная. Они научились работать с Windows 10, но только с 64-битной ее версией. Впрочем, 32-битные системы Windows сейчас почти нигде не используются, если не считать встраиваемые системы и древние ПК, в том числе и потому, что 4 ГБ – это максимальный поддерживаемый ими объем оперативной памяти.

AMD Новому процессору - новую операционную систему, по мнению AMD

По данным Neowin, бойкот Windows 10 со стороны AMD может распространиться и на ее новые чипсеты. Официального подтверждения этому пока нет, но, стоит отметить, что еще в мае 2024 г., когда появились первые слухи о прекращении AMD поддержки Windows 10 в самом ближайшем будущем, мало кто верил, что это произойдет так скоро.

Примеру никто не следует

AMD – это второй после Intel игрок на мировом рынке процессоров с архитектурой х86. Такие чипы используются почти во всех компьютерах, ноутбуках и серверах в мире, несмотря на стремительный натиск ARM-решений. Доля ARM во II квартале 2024 г. (1 апреля – 30 июня), по данным Statista.com, составила 33,4% против 63,9% у Intel.

Intel со своей стороны пример со своего заклятого конкурента пока решила не брать. Ее новые процессоры работают и в Windows 11, и в Windows 10. Вполне возможно, за счет этого Intel попытается хотя бы частично восстановить свою долю рынка, которая под давлением AMD за последние пять лет сильно просела. Во II квартале 2019 г. она составляла 76,9% против 23,1% у AMD.

Впрочем, пока нельзя исключать, что в ближайшие несколько недель Intel тоже объявит или о частичном, или о полном прекращении поддержки Windows 10.

Хоронить пока рано

Windows 10 – это, объективно, далеко не самая современная и не самая оптимизированная ОС Microsoft. В июле 2024 г. ей исполнится девять лет, и ее постепенно вытесняет вышедшая два с половиной года назад Windows 11.

Но официально Windows 10 еще вполне жива. Microsoft прекратит ее техническую поддержку в октябре 2025 г., то есть почти через полтора года, после чего продолжит выпускать обновления для нее, но уже за деньги. Более того, это будет первый случай в истории, когда купить апдейты смогут не только бизнес-клиенты Microsoft, но и обычные пользователи.

Что касается мирового признания, то Windows 10 к моменту выхода материала являлась самой популярной настольной ОС во всем мире. Общая доля Windows составляет 73,9% (данные StatCounter за май 2024 г.), а среди всех Windows-компьютеров на базе Windows 10 работают 68,34%. У Windows 11 этот показатель составляет 27,64%. В России доля Windows 10 еще выше – 82,48% против 11,6% у Windows 10 и 4,27% у совсем уж древней (релиз в 2009 г.) и не поддерживаемой Windows 7.

Все было ожидаемо

На то, что эпоха Windows 10 подходит к концу, указывает еще один немаловажный фактор. Абсолютно все современные ПК и ноутбуки крупных производителей более не поставляются с этой операционной системой – пользователям предоставляют комплектации с Windows 11 или вовсе без ОС. Иногда попадаются модели с предустановленным Linux, но таковых крайне мало в общем потоке.

В некоторых случаях для таких компьютеров на официальном сайте производителя есть раздел с драйверами под Windows 10, но в современных реалиях это, скорее, исключение, нежели правило. А драйверы для Windows 11 не всегда корректно устанавливаются и работают под более старой, хотя и очень схожей с ней Windows 10.