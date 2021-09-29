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Интеграция Системное ПО
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Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC

Компания «Бизнес Система Телеком», один из разработчиков и производителей ИТ-решений на российском рынке, сообщила об успешном завершении проверок, по результатам которых ее встраиваемое программное обеспечение включено в Единый реестр отечественного ПО. Речь идет о двух программных продуктах: UEFI BIOS – БСВВ «Звезда» и система управления и мониторинга сервером – СУБПС «Звезда».

Особенностью встраиваемого ПО «Звезда» является поддержка процессоров последнего поколения Intel Xeon Scalable Gen 3 в двухпроцессорной конфигурации, а также отсутствие лицензированного кода зарубежных компаний и BLOB-блоков кода, что позволит вычислительному оборудованию, использующему данное встраиваемое ПО, пройти сертификацию ФСТЭК для средств вычислительной техники на более высокие уровни безопасности.

Во втором квартале 2022 г. в данное ПО планируется добавить поддержку процессоров «Эльбрус» 8С/8СВ и вычислительных модулей на их основе.

Встраиваемое программное обеспечение разработано силами компании «Бизнес Система Телеком» для собственных серверов торговой марки «Звезда» серии «Иридиум», однако, компания планирует лицензировать его и другим отечественным производителям вычислительной техники, а также выполнять доработку под их продукты.

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