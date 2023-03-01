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Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 г. на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ – в три раза относительно августа 2022 г. Наибольшее проникновение нейросетей по продолжительности использования, после Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировано в Челябинской области, в Краснодарском крае и Адыгее, Пермском крае. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В исследовании оценивалось количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев. Пол не оказывает значительного влияния: 54% пользователей – женщины, также они взаимодействуют с нейросетями 53% от суммарного количества дней. При анализе аудитории по возрастным группам соотношение между мужчинами и женщинами сохраняется независимо от возраста.

Больше всего пользователей традиционно живут в Москве и Санкт-Петербурге – 18% и 8% соответственно. При анализе проникновения в другие регионы России больше всего женщин, проявляющих интерес к нейросетям, живут в Краснодарском крае и Адыгее (61%), а мужчин – в Нижегородской области (51%).

Если смотреть на доли пользователей по типу платформ, то нейросети, способные создавать музыку, интересны мужчинам из Свердловской области и женщинам из Новосибирской области. Искусственный интеллект, способный писать тексты, востребован у женщин из Краснодарского края и Адыгеи и мужчин из Мурманской области. При этом активность клиентов в нейросетях не коррелируется с количеством пользователей в регионе. Так, больше всего дней за созданием иллюстраций в нейросетях провели мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края. В музыкальных нейросетях лидируют мужчины из ЯНАО, жительницы Чувашии и Красноярского края. За генерацией текста с нейросетями больше всего дней проводят пензенцы и женщины из Кемеровской области.

Наибольшая доля пользователей среди женщин в возрасте от 31 до 40 лет – 34%. На втором месте абоненты-женщины, которым сейчас от 19 до 25 лет (24%), на третьем – группа 26-30 лет (23%). Среди мужчин наибольшая доля также у пользователей в возрасте от 31 до 40 лет (34%). На втором месте – посетители нейросетей 26-30 лет (23%), на третьем – молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (20%).

Большинство посетителей нейросетей пользуются смартфонами на операционной системе Andriod – 73%, у 22% клиентов – устройства с iOS, еще 5% приходится на другие операционные системы: RTOS, Windows phone, Linux и операционная система смартфонов Huawey – Harmony.

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RuGPT прокомментировала популярность нейросетей (как смогла): «В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе – мультиязычные версии. Эти платформы позволяют создавать не только виртуальные машины с мощными серверами, но и разнообразные web-приложения».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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