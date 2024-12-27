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Ряд банков настроили проверку паспортных данных через СМЭВ 4 при поддержке «Диасофт»

Для проверки действительности российских паспортов Банк России рекомендует использовать запросы через СМЭВ 4. Доступ к государственной информационной системе миграционного и регистрационного учета через СМЭВ 4 позволяет сократить время получения данных и улучшить интеграционное взаимодействие между банками и государственными органами.

Компания «Диасофт» предоставляет функционал единичной и групповой проверки действительности паспортов в продукте «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)». Продукт также имеет возможность массовой проверки действительности паспортов всей базы клиентов банка с определенной периодичностью. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«По сравнению с обработкой запросов через СМЭВ 3, производительность через СМЭВ 4 в разы выше: реальная скорость обработки запросов на проверку действительности паспорта доходит до восьми запросов в секунду. Ряд банков, в том числе банк из топ-10, уже пользуются преимуществами проверки по новому каналу взаимодействия при поддержке «Диасофт», – отметил Алексей Ефимов, руководитель продукта «Государственные сервисы» компании «Диасофт».

Продукт «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)» входит в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP и поддерживает требования федерального законодательства (3179-У).

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