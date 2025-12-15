Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Шмыков Иван


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 8
19.12.2018 «Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций 1
04.10.2017 SAP занялась замещением иностранного ПО в «Интер РАО» 1
28.05.2012 Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго" 1

Публикаций - 4, упоминаний - 11

Шмыков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5434 3
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Интер РАО Платформа 2 2
HP Inc. 5762 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 242 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Ланит - Онланта - Onlanta 119 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 1
Ростелеком 10316 1
Интер РАО ИТ - Интер РАО Информационные технологии 5 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Мосэнерго ПАО 129 1
Газпром ПАО 1416 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2108 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1097 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1019 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Kartoteka.ru 9 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 34 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Шариков Евгений 2 2
Зверева Татьяна 9 1
Прозоровский Василий 40 1
Конышков Алексей 11 1
Бурдин Станислав 1 1
Горелов Николай 2 1
Ковальчук Борис 8 1
Ковальчук Юрий 35 1
Лаптев Леонид 1 1
Савин Иван 4 1
Назаров Антон 2 1
Волченко Дмитрий 1 1
Германия - Федеративная Республика 12941 3
Россия - РФ - Российская федерация 157045 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 2
Европа 24644 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще