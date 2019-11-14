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Концерн «Автоматика» представил обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представил новую версию «умного домофона» с обновленным программным обеспечением и функцией распознавания лиц. «Умный домофон» позволяет контролировать придомовую территорию и повышает безопасность жильцов, обеспечивая оперативную связь с полицией и МЧС. Продукт презентован в ходе Тюменского цифрового форума и выставки «Инфотех-2019».

Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 4 дюйма и широкоформатной IP FullHD камерой с функцией распознавания лиц, что позволяет автоматически открывать дверь без ключа при подходе жильца к подъезду и отслеживать визиты посторонних. Также домофон позволяет открывать дверь удаленно при помощи мобильного телефона.

«Умный домофон» – важный элемент системы «Умного города». Это не просто устройство для входа в подъезд, а комплексная система безопасности для жильцов дома. Домофон, подключенный к интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о нештатных ситуациях и оповещать жителей дома об опасности. Также при помощи домофона в случае необходимости можно самостоятельно связаться с экстренными службами», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Система контроля доступа и интеграция с наружными камерами видеонаблюдения позволяют домофону осуществлять наблюдение за ребенком на детской площадке. Личный транспорт также находится под контролем системы, домофон вовремя сигнализирует собственнику или правоохранительным органам о возможном угоне и противоправных действиях в отношении имущества.

«Еще одна из особенностей системы – ориентированность на специфику российского рынка: домофон может не только использовать IP-передачу данных через интернет-сети любого провайдера, но и передавать данные по уже существующим аналоговым линиям без доступа к сети. Благодаря гибким возможностям настройки, высокой защищенности, современному дизайну и удобству в использовании «умный домофон» станет востребованным решением для использования в инфраструктуре «Умных городов», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Тестирование «умных домофонов» предшествующего поколения началось полтора года назад в Москве. В частности, пилотный проект «Смарт-Квартал» реализуется Правительством Москвы на территории, объединяющей 7 многоквартирных домов в районе Марьино. «Умный домофон» создается АО «НПП «Сигнал» концерна «Автоматика» в партнерстве с российской компанией «Город 77».

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