«Автоматика» представила обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую версию «умного домофона» с обновленным программным обеспечением и функцией распознавания лиц. «Умный домофон» позволяет контролировать придомовую территорию и повышает безопасность жильцов, обеспечивая оперативную связь с полицией и МЧС.

Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю четыре дюйма и широкоформатной IP FullHD-камерой с функцией распознавания лиц, что позволяет автоматически открывать дверь без ключа при подходе жильца к подъезду и отслеживать визиты посторонних. Также домофон позволяет открывать дверь удаленно при помощи мобильного телефона.

«Умный домофон» – важный элемент системы «Умного города». Это не просто устройство для входа в подъезд, а комплексная система безопасности для жильцов дома. Домофон, подключенный к интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о нештатных ситуациях и оповещать жителей дома об опасности. Также при помощи домофона в случае необходимости можно самостоятельно связаться с экстренными службами», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Система контроля доступа и интеграция с наружными камерами видеонаблюдения позволяют домофону осуществлять наблюдение за ребенком на детской площадке. Личный транспорт также находится под контролем системы, домофон вовремя сигнализирует собственнику или правоохранительным органам о возможном угоне и противоправных действиях в отношении имущества.

«Еще одна из особенностей системы – ориентированность на специфику российского рынка: домофон может не только использовать IP-передачу данных через интернет-сети любого провайдера, но и передавать данные по уже существующим аналоговым линиям без доступа к Сети. Благодаря гибким возможностям настройки, высокой защищенности, современному дизайну и удобству в использовании "умный домофон" станет востребованным решением для использования в инфраструктуре "умных городов", – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Тестирование «умных домофонов» предшествующего поколения началось полтора года назад в Москве. В частности, пилотный проект «Смарт-квартал» реализуется правительством Москвы на территории, объединяющей семь многоквартирных домов в районе Марьино. «Умный домофон» создается НПП «Сигнал» концерна «Автоматика» в партнерстве с российской компанией «Город 77».