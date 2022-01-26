В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы новых станций БКЛ

В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы метро – это фотографии десяти новых станций Большой кольцевой линии, открывшихся в декабре 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Виртуально прогуляться теперь можно по платформам станций «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Панорамы позволят рассмотреть все детали интерьера на новом участке БКЛ, например: китайские иероглифы, украшающие станцию «Мичуринский проспект», параметрические структуры из алюминия на подвесном потолке станции «Воронцовская» или футуристичные ярко-оранжевые панели на «Новаторской».

Также в «Картах» обновились панорамы улиц, где расположены вестибюли новых станций. Благодаря этому можно построить пешеходный маршрут в панорамах прямо до нужного входа в метро и заранее сориентироваться в незнакомом районе. Для этого нужно построить пеший маршрут и нажать «Маршрут в панорамах». Это доступно в десктопной версии сервиса и при использовании Карт в мобильных браузерах.

В декабре 2021 г. «Яндекс.карты» обновили 95 % панорам Москвы, добавив снимки новых достопримечательностей города, обновленных улиц и набережных, объектов транспортной инфраструктуры. Среди них — Дом культуры «ГЭС-2», скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4», площадь перед Павелецким вокзалом после реконструкции, участок Северо-Восточной хорды, улицы и парки Коммунарки.