«Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse

«Ланит» выпустила новую технологическую платформу управления контентом DocsHouse - современное сервис-ориентированное решение, построенное на открытых технологиях в парадигме CSP (Content Services Platform, платформа сервисов контента).

Content Services Platforms - это следующий этап в области управления корпоративным контентом, который обеспечивает переход от автономных монолитных систем и репозиториев к открытым сервисам (согласно отчету Gartner).

Технологическая платформа DocsHouse - это интегрированные между собой продукты, набор служб, микросервисов и приложений, которые предоставляют удобный интерфейс взаимодействия с платформой как для пользователей, так и для интеграции. Решение построено на свободном программном обеспечении и в базовом варианте использует возможности Mongo DB для хранения контента, PostgreSQL – для работы с метаданными, Elasticsearch – как поисковый движок, Kafka – для потоковой обработки и управления сообщениями, Camunda – для управления процессами и жизненными циклами объектов.

Дополнительно реализована возможность использовать в платформе как наряду с базовыми, так и самостоятельно другие СПО-решения с подобными характеристиками. Например, для хранения контента можно использовать и MongoDB, и другие NoSQL-продукты. Эта особенность платформы позволяет применять лучшие в своих классах технологии и следовать новым тенденциям без переделки архитектуры решения.

Еще одна важная особенность DocsHouse - масштабируемость и возможность использовать различное по характеристикам оборудование в зависимости от требований к скорости доступа к данным. Микросервисная архитектура решения, где взаимодействие между компонентами системы выполняется посредством restapi, позволяет горизонтально масштабировать любой высоконагруженный сервис без оптимизации и изменения архитектуры.

DocsHouse - это оперативное и архивное хранение большого объема данных, в том числе готовые решения следующих задач для организаций из различных отраслей экономики: управление проектной и технической документацией, картотеки и архивы клиентских дел, архивы финансовых документов, включая шлюз работы с операторами ЭДО.

DocsHouse - это технологическая независимость и отсутствие монолитной архитектуры, высокая степень готовности бизнес-сервисов и быстрое создание новых функций, снижение стоимости владения, единый интерфейс для различных задач и типов пользователей, легкость в интеграции, а также высокий уровень масштабируемости, производительности, надежности и отказоустойчивости.

Платформа может быть использована как «с нуля», так и дополнять существующие проприетарные системы электронного документооборота, обеспечивая разработку и доставку новых сервисов для работы с документами.

DocsHouse внесен в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи России и отвечает всем требования по импортозамещению без использования проприетарных решений.

На рынке ECM-систем «Ланит» известна в первую очередь как разработчик платформы LanDocs, которая на протяжении 20 лет остается одним из признанных лидеров рынка. LanDocs используют Федеральное казначейство России, Банк России, РусГидро, МОЭК, Национальный банк Республики Казахстан и многие другие ведущие российские и зарубежные организации из различных отраслей экономики. Развитие LanDocs продолжается параллельно с DocsHouse. Также в «Ланит» существует практика решений OpenText / Documentum, мирового лидера в области ПО для управления контентом.

Директор департамента систем управления документами группы компаний «Ланит» Александр Родионов отметил: «Выход новой технологической платформы DocsHouse дополняет портфель решений «Ланит» для управления корпоративным контентом организации. Сейчас мы видим активный процесс пересмотра архитектур в построении корпоративных информационных систем во многих организациях. Концепция платформы DocsHouse в парадигме микросервисной архитектуры отвечает всем современным требованиям по снижению стоимости владения и скорости реализации новых бизнес-инициатив. Вместе с тем, мы продолжаем развивать и поддерживать платформу LanDocs, над продуктами работают две параллельные команды, которые обмениваются компетенциями и наработками, что, на мой взгляд, позволит сделать оба продукта сильнее и лучше для наших заказчиков».