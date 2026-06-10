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Кравцов Илья

СОБЫТИЯ


10.06.2026 NOTA Group завершила опытную эксплуатацию коммерческой сети 2G на проекте «Бургуат» в Республике Саха 1
05.03.2015 IBM открыла представительство в Азербайджане 1
16.04.2012 «МегаФон» стал интернет-провайдером Управления Федерального казначейства по Курской области 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кравцов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Центральный филиал 92 1
IBM - International Business Machines Corp 9662 1
МегаФон 10523 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Azersun Holding MMC - Азерсун Холдинг 2 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Федеральное казначейство России 1932 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5796 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9741 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10076 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4111 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17828 1
ЦБ Азербайджан - AzeriCard - Национальная платежная система Азербайджана 5 1
Велизаде Эльмир 2 1
Азербайджан - Баку 138 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 401 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1100 1
Россия - ЦФО - Курская область 737 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6078 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6941 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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