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Qsoft Teamly KMS Система управления знаниями

Qsoft Teamly KMS - Система управления знаниями

TEAMLY — это ипортозамещающая платформа для управления знаниями, полностью разработанная российскими специалистами (входит в реестр российского ПО). Платформа Teamly позволяет сотрудникам в процессе ежедневной работы создавать статьи, регламенты, инструкции и файлы разных форматов для каждого отдела или проекта. Все материалы автоматически попадают в базу знаний. Teamly — инструмент для систематизации тысяч документов. Здесь есть отдельные рабочие пространства для каждого отдела, структурированное дерево статей, поиск и уведомления об изменениях.


21.03.2025 «Импульс Телеком»: инновации для успешного бизнеса 1
05.12.2024 «Галс-Девелопмент» запустил новый внутрикорпоративный сервис «АВРОРА Знания» 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
05.10.2022 Teamly – новая платформа для развития знаний сотрудников и командной работы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Qsoft Teamly KMS и организации, системы, технологии, персоны:

Qsoft - Кьюсофт 28 2
Adobe Figma 44 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
8330 1
Галс-Девелопмент - Галс-Цифра 1 1
Yandex - Яндекс 7501 1
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Robokassa - Робокасса 51 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 2
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4343 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
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Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 267 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10393 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 348 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 116 1
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Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1276 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 190 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 117 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1080 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 1
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 496 1
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1143 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 2
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 515 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348240, в очереди разбора - 763168.
Создано именных указателей - 171332.
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