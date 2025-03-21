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Qsoft Teamly KMS Система управления знаниями
TEAMLY — это ипортозамещающая платформа для управления знаниями, полностью разработанная российскими специалистами (входит в реестр российского ПО). Платформа Teamly позволяет сотрудникам в процессе ежедневной работы создавать статьи, регламенты, инструкции и файлы разных форматов для каждого отдела или проекта. Все материалы автоматически попадают в базу знаний. Teamly — инструмент для систематизации тысяч документов. Здесь есть отдельные рабочие пространства для каждого отдела, структурированное дерево статей, поиск и уведомления об изменениях.
Qsoft Teamly KMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
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