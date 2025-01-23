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Softline Borlas Борлас ЦЦТ Центр цифровой трансформации



23.01.2025 При содействии Сбербанка в Чувашии внедрили Process Mining в госуправление 1
15.11.2024 Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры 1
23.07.2024 В Новосибирской области провели первый мониторинг вырубок лесов с помощью искусственного интеллекта 1
23.04.2024 «Эдит Про»: рынок ERP в 2024 г. вырастет на 10-12% 2
15.04.2024 ЦЦТ «Борлас Эдит» автоматизировал процесс управления имуществом ДОСААФ России 2
10.04.2024 Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит» 2
03.04.2024 «Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С» 1
24.01.2024 МТС объединила сеть электрозаправочных станций Волгоградской области 1
21.12.2023 «Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве 2
15.12.2023 Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про» 2
04.12.2023 «КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital   1
28.08.2023 Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас» 2
13.07.2023 Softline приобрела долю в ИТ-компании «Борлас» 2
05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. 2
23.06.2023 «Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге 2
24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит» 4
22.05.2023 «Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами. 2
14.04.2023 Школьники Татарстана обменяли 155 тыс. пятерок на мобильный интернет Tele2 1
22.02.2023 Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про» 2
09.02.2023 Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе 1
21.10.2022 ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» 2
10.10.2022 Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate 1
27.09.2022 «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» 3
26.09.2022 Систему здравоохранения Свердловской области перевели на «Базис» 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1

Публикаций - 26, упоминаний - 43

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 16
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 15
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 15
8218 12
Softline - Софтлайн 2815 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12572 3
Oracle Corporation 6690 3
ЦЦТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 8 3
Ростелеком 9706 2
Intel Corporation 12197 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 2
Microsoft Corporation 24631 2
МегаФон 8822 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8747 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Yandex - Яндекс 7349 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Монолит-Инфо 121 1
Comindware - Колловэар 154 1
Cloud4Y 285 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
Samsung Electronics 10262 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
TeamViewer 119 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Ланит Интеграция 190 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Broadcom - VMware 2360 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 33 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 172 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
Россети Ленэнерго 1700 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Композит 92 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Coca-Cola Company 254 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Boeing 1009 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
NATCAR - Национальный перевозчик 4 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Ford 412 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5917 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 9 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1214 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2806 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 15
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1704 15
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 806 14
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10086 13
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29700 4
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3067 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12522 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6656 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1050 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5181 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 1
1С:Бухгалтерия КОРП 43 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Microsoft Office Excel 1198 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Apache Hadoop 427 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 8 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 1
Hawk House - Amber Bonus Management 6 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 1
Radix Tempo 25 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
OpenNebula 39 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
Hawk House - Amber CRM 21 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 14 1
Hawk House - Amber Service Desk 10 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Кичко Дмитрий 64 8
Ананьин Алексей 81 4
Ткачев Станислав 8 2
Тикунов Валерий 2 2
Савенков Дмитрий 2 2
Семилеткин Виктор 1 1
Михайлик Алексей 12 1
Алтынбаева Иркя 1 1
Лавров Владимир 68 1
Семенова Анастасия 2 1
Кузнецов Александр 123 1
Горожанин Михаил 10 1
Павлов Виталий 2 1
Терещенко Денис 88 1
Шамшин Александр 3 1
Рассказова Арина 1 1
Ципорин Павел 102 1
Головкин Константин 5 1
Хайруллин Айрат 104 1
Бондаренко Игорь 12 1
Парфентьев Алексей 128 1
Благовещенский Николай 1 1
Чернышев Андрей 69 1
Зарубин Юрий 8 1
Алексеева Марина 22 1
Протопопов Сергей 6 1
Майнина Кристина 18 1
Меркулов Сергей 32 1
Кислов Роман 1 1
Ушанов Матвей 1 1
Шавалиев Эльдар 3 1
Нуруллин Ренат 1 1
Канделаки Татьяна 2 1
Рыбаков Александр 29 1
Бечин Антон 3 1
Гвоздева Наталья 16 1
Колесников Андрей 85 1
Торбин Сергей 12 1
Ивлев Александр 20 1
Когогин Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7428 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 3
Россия - СФО - Новосибирск 4293 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1954 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 2
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 663 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1496 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1153 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2726 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 112 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 718 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Европа 21772 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - УФО - Свердловская область 1495 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 746 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 1
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 20 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 23 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Калачёвский район - Калач-на-Дону 9 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1475 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18472 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8391 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14328 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13501 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7838 3
Энергетика - Energy - Energetically 5087 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16304 2
Аудит - аудиторский услуги 2663 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2370 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9800 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5354 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 853 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1197 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6972 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2306 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4952 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 4
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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