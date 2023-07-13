Softline приобрела долю в ИТ-компании «Борлас»

ГК Softline закрыла сделку по приобретению 50,1% доли в ГК «Борлас» – участника рынка информационных технологий России и СНГ. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

«Борлас» работает на ИТ-рынке на протяжении 30 лет и предоставляет услуги по управленческому и ИТ-консалтингу, внедрению комплексных систем управления, бизнес-приложений и PLM-решений, построению ИТ-инфраструктуры, комплексных систем безопасности, а также облачных сервисов и технической поддержке внедренных решений.

Стратегическое партнерство ГК Softline и ГК «Борлас» позволит обеим компаниям: существенно расширить спектр решений на рынке; значительно увеличить круг клиентов, с которыми взаимодействуют компании; сохранить и укрепить устойчивое финансовое положение компаний для реализации инвестиционных проектов любого масштаба; предоставить доступ к широкому кругу экспертов двух компаний и усилить лидерство в бизнесе на российском рынке.

Помимо этого, для Softline это означает новый виток развития в наращивании сервисной экспертизы за счет получения доступа к одной из самых опытных и известных на российском ИТ-рынке команд из более чем 500 экспертов в области информационных технологий и безопасности.

Softline продолжает политику приобретения новых активов, наращивая свою экспертизу и предоставляя заказчикам все более широкий спектр услуг для решения задач цифровой трансформации, поддержки и развития текущих систем и миграции на новые импортозамещающие российские технологии. Это обеспечивает компании дополнительный неорганический рост и широкое покрытие ИТ-потребностей заказчиков из любых отраслей Российской экономики.

Владимир Лавров, СЕО ГК Softline: «Стратегическое партнерство бизнеса Softline и «Борлас» дает серьезное усиление положению обеих компаний на рынке. Мы объединяем усилия инженерных команд, получаем широкую экспертизу в технической безопасности и промышленном инжиниринге, сможем реализовывать комплексные решения по внедрению и миграции ERP систем на платформе «1С» и получаем значительное усиление в области систем управления жизненным циклом изделий на базе отечественных платформ. Одновременно партнерство практик «Борлас» и Softline по технологиям Oracle создает лидера на этом рынке, предоставляя заказчикам техническую поддержку всего стека технологий Oracle на высоком профессиональном и техническом уровне. Я очень рад этому новому этапу нашего партнерства, так как экспертиза и опыт являются на текущий момент самым важным элементом для принятия решения заказчиком, а уверенность заказчика в долгосрочном успешном сотрудничестве с крупнейшим системным интегратором в России позволит нам обеспечить дальнейший рост и развитие компании».

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Алексей Ананьин, президент ГК «Борлас»: «Взаимодействие с командой Softline открывает для нас новые возможности и перспективы: развитая эффективная бизнес-инфраструктура, широкий спектр компетенций персонала, инвестиционные возможности – очень важные составляющие успеха в сегодняшних реалиях. Я благодарен руководству ГК Softline за доверие и уверен, что наше партнерство принесет отличные результаты».

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 5300+ сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит про». Более 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.