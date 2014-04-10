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Парус Муниципальное управление

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.04.2014 В Белгородской области создается единая информационная онлайн-система муниципального учета 1
25.02.2013 Система «Парус – муниципальное управление» интегрирована со СМЭВ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Парус Муниципальное управление и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 206 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Ростелеком 10948 1
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Oracle Corporation 7074 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
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