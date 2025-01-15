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Система «Парус» совместима с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и корпорация «Парус» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise 16 версии с платформой «Парус». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Система «Парус» обеспечивает цифровизацию управленческих процессов для организаций государственного сектора и производственных предприятий, охватывает контуры ERP и MES. Имеет высокие показатели масштабируемости и быстродействия, поддерживает обработку десятков тысяч транзакций в минуту и одновременную бесперебойную работу тысяч пользователей. Включена в Реестр отечественного ПО. Входит в Стандарт аппаратного и программного обеспечения Госкорпорации «Ростех».

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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