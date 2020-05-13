Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных

«Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустила обновление системы защиты баз данных и бизнес-приложений «Гарда БД» с возможностью блокировки локальных подключений к базам данных и контроля доступа пользователей Apache Spark.

Модуль поведенческой аналитики «Гарда БД» интегрирован с общей системой оповещений. Теперь обо всех обнаруженных аномалиях и отклонениях в части несанкционированного доступа к базам данных и бизнес-приложениям система мгновенно сообщает службе безопасности в SIEM или на электронную почту. Для удобства расследования инцидентов информация по автоматически сформированным профилям пользователей доступна в графическом режиме.

Серьезные доработки продукта коснулись автоматизации работы с комплексом.

Добавлена функциональность группового изменения настроек политик безопасности — редактировать одновременно можно сразу несколько политик, что может существенно сэкономить время сотрудника службы безопасности. Политики безопасности теперь можно создавать, основываясь на свойствах ранее перехваченных событий. Таким образом, выявив инцидент один раз, можно создать политику, выявляющую подобные нарушения в будущем уже автоматически.

В системе «Гарда БД» появилась функция обогащения перехваченных событий информацией о ключевых словах, что дает более подробную информацию об инциденте при расследовании. Расширилась ролевая модель доступа к комплексу «Гарда БД», в роль пользователя можно включить не только права на использования той или иной функциональности решения, но и разграничение в части прав доступа к данным, таким как политики безопасности, анализаторы или пользовательские фильтры.

Расширился перечень поддерживаемых баз данных и операционных систем. «Гарда БД» обнаруживает, контролирует и классифицирует следующие типы баз данных: Oracle, MicrosoftSQL, MySQL, PostgreSQL, Teradata, IBM Netezza, MongoDB, Sybase ASE, IBM DB2 и Линтер, Firebird, Interbase, Appache Casandra, в том числе инструменты для взаимодействия с кластером Hadoop — Apache Hive, брокером сообщений Appache Kafca, Tarantool и платформой SAP HANA. В новой версии добавлены возможности мониторинга действий Apache Spark. Существенно доработан модуль анализа действий пользователей в продуктах «1С».

Большие изменения произошли в агентском решении продукта «Гарда БД». Агент теперь обладает полноценной поддержкой ОС Solaris, включая возможность защиты СУБД, расположенных в зонах Solaris. С помощью агентов «Гарда БД» производит автообнаружение установленных на сервере баз данных и способов доступных подключений к ним. Добавлена возможность расширенной блокировки на агенте с уведомлениями о заблокированных сессиях в интерфейсе системы, включая блокировки по учетным записям и названиям приложений СУБД.

При повышенной нагрузке на сервер СУБД происходит автоматическое отключение агентского модуля, что крайне важно для сотрудников безопасности в части минимизации нагрузки на защищаемую базу данных.

Сергей Добрушский, технический директор «Гарда технологии», отметил: «При разработке новой версии системы защиты баз данных и бизнес-приложений «Гарда БД» мы опирались на пожелания наших клиентов. Так, был внедрен ряд функций, позволяющих существенно сэкономить рабочее время сотрудников безопасности автоматизируя их работу с системой. Другим вектором развития стали доработки агентского модуля, который теперь может работать и в активном режиме, минимизируя влияние на серверы с помощью модуля контроля нагрузки. Благодаря этим и другим изменениям, вошедшим в состав релиза, решение «Гарда БД» позволяет комплексно решать задачу защиты баз данных и бизнес-приложений, ставшую еще актуальнее во время массового перехода на удаленный режим работы предприятий».