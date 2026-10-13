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Нормасофт Normasoft
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Нормасофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Нанософт разработка 23 1
|ArcSoft - АркСофт 15 1
|Нанософт 151 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
|Нанософт - nanoCAD 155 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168749 2
|Россия - УФО - Челябинская область 1535 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2347 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.