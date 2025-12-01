Цифровой карьер: «Албынский рудник» ускорил маркшейдерские работы и перевел их в nanoCAD

Переход на использование российского программного обеспечения nanoCAD для обработки данных лазерного сканирования позволил компании «Албынский рудник» сократить время обработки данных сканирования более чем в два раза и повысить точность подсчета объемов добычи. Внедрение решений nanoCAD «Облака точек» и «Платформа nanoCAD» обеспечило создание единого цифрового контура для работы с облаками точек и проектной документацией, что критически важно для одного из крупнейших золотодобывающих предприятий Амурской области. Об этом CNews сообщили представители ООО «Нанософт разработка».

«Албынский рудник», входящий в состав «Атлас Майнинг», ведет добычу руд драгоценных металлов на карьере протяженностью 2,2 км. Перед маркшейдерской службой предприятия стояла комплексная задача по повышению эффективности работ. Рост объемов добычи и ужесточение требований к учету запасов обострили проблему длительной обработки данных лазерного сканирования в существующем программном обеспечении. Ключевыми вызовами были длительная ручная обработка данных, ошибки при фильтрации шумов в сложных горных условиях, неудобная интеграция с CAD-системами для подготовки чертежей и общая необходимость в современном инструменте, который ускорит обработку и повысит точность данных.

После тестирования ряда решений компания выбрала продукты «Нанософт». Решающими факторами стали интуитивный интерфейс, позволяющий сотрудникам освоить новый инструмент без длительного обучения, и высокая производительность при работе с крупными облаками точек объемом до миллиарда точек. Гибкость инструментов точек обеспечила точную фильтрацию шумов и автоматическое построение поверхностей, а полная совместимость с форматами AutoCAD и ГИС-системами позволила бесшовно интегрировать решение в существующие процессы.

«Внедрение программы nanoCAD Облака точек позволило нам значительно оптимизировать маркшейдерские работы. Теперь мы тратим меньше времени на рутинные операции и больше на анализ данных, что напрямую влияет на эффективность добычи», — сказал Дмитрий Ермоленко, старший маркшейдер ООО «Албынский рудник».

Пилотный проект, реализованный на карьере предприятия, наглядно продемонстрировал результат: время обработки данных сканирования сократилось с пяти дней до двух. Автоматизированный анализ облаков точек позволил повысить точность подсчета объемов добычи на 15%. При этом весь процесс подготовки отчетности был упрощен за счет прямого переноса данных в Платформу nanoCAD для финального оформления чертежей и документации.

Таким образом, внедрение решений «Нанософт» позволило «Албынскому руднику» не только ускорить ключевые маркшейдерские процессы, но и создать надежную цифровую основу для повышения точности и управляемости горных работ на одном из крупнейших месторождений России.