«Систэм Электрик» сообщает о выходе базы данных оборудования для nanoCAD BIM Электро

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, совместно с компанией «Нанософт разработка» выпустила базу данных оборудования бренда Systeme Electric для nanoCAD BIM «Электро». Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

База данных Systeme Electric содержит следующие элементы: выключатели-разъединители; автоматические выключатели в литом корпусе; воздушные автоматические выключатели; модульные автоматические выключатели; автоматические выключатели дифференциального тока; выключатели нагрузки, контакторы, промежуточные реле; тепловое реле перегрузки; автоматические выключатели защиты двигателя; другие устройства.

Решение nanoCAD BIM «Электро» предназначено для проектирования и моделирования систем силового электрооборудования (ЭМ), а также для внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов. Оно обеспечивает автоматическую и ручную расстановку электроприемников, автоматическое проведение электро- и светотехнических расчетов, автоматическое формирование выходной документации (однолинейные схемы щитов; кабельный журнал; спецификация оборудования, изделий и материалов; различные расчетные ведомости) и др.

База находится в свободном доступе и размещена на сайте systeme.ru в разделе «Проектировщикам».