Конструктор услуг ускорит появление новых сервисов на «Госуслугах»

На портале реализован новый инструмент запуска госуслуг – визуальный конструктор. С его помощью аналитики и разработчики ведомств могут «собирать» услуги в самые короткие сроки, что повышает доступность электронных сервисов для граждан. Для работы в конструкторе достаточно базовых знаний программирования. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Смысл визуального конструктора услуг заключается в самостоятельном выводе ведомством своих сервисов на “Госуслугах”. Конструктор позволяет проектировать услугу на основе стандартных элементов по “принципу LEGO”. Первые ведомства уже успешно запустили свои услуги таким способом. При этом сроки вывода при использовании конструктора по сравнению со стандартными инструментами сократились примерно в три раза», – отметил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Как сейчас проектируются услуги

Стандартный подход в проектировании сервиса зачастую строится от нормативного акта, регулирующего госуслугу. После принятия закона или постановления продумывается процесс предоставления сервиса, далее для данного процесса проектируются форматы (источники данных) и лишь на финальном этапе разрабатываются фронтальные формы – то, как пользователь видит услугу на портале.

Какие преимущества дает визуальный конструктор

Визуальный конструктор «Госуслуг» гораздо больше, чем просто техническое решение. Такой подход к проектированию сервиса строится из потребностей пользователя: сначала продумываются фронтальные формы, подходящие к жизненной ситуации, затем подбирается вид сведений, которые необходимы для предоставления сервиса, и лишь на конечном этапе услуга фиксируется в нормативно-правовых актах. Благодаря такому подходу услуга становится более удобной, простой и понятной пользователю.

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«Впервые мы использовали конструктор при переводе государственных услуг Росаккредитации в электронный вид. Функционал конструктора существенно сократил сроки технологического процесса по выводу интерактивных форм в промышленную эксплуатацию, весь процесс занял всего три месяца. Процедура создания экранных форм включает интуитивно понятный интерфейс по базовым компонентам, есть возможность оперативно вносить правки и отслеживать результат без ожидания публикаций в среде разработки. Теперь мы и дальше планируем при работе с органами государственной власти самостоятельно собирать интерактивные формы, исключив из процесса разработчиков портала. Это позволит оптимизировать ресурсы и ускорить темпы цифровой трансформации», – сказал заместитель генерального директора компании-разработчика «Ред софт» Алексей Коптев.

В визуальном конструкторе работают более 40 ведомств, а шесть сервисов уже успешно выведены на портал. Например, 7000 заявлений уже подано на созданную в конструкторе услугу «Отправка уведомлений МЧС о выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий». К новации также присоединились регионы: ЯНАО, Оренбургская, Тульская, Новосибирская области. Первые региональные сервисы, созданные в конструкторе, появятся в июле 2022 г.

К концу 2022 г. более половины сервисов на портале будет разрабатываться внутри визуального конструктора. Остальные, требующие особых настроек и кастомизации, будут по-прежнему создаваться разработчиками портала.