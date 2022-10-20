Жители Крайнего Севера могут возместить проезд на отдых через «Госуслуги»

Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут возместить стоимость проезда на отдых по России, подав заявление на «Госуслугах». Новый сервис запущен Минцифры России совместно с ПФР.

Компенсировать проезд можно, если вы: проживаете в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях; получаете страховую пенсию по старости или инвалидности; не работаете.

Компенсацию можно получить раз в 2 года.

Проезд на каком транспорте оплатят полностью: в плацкартном выгоне пассажирского поезда; экономклассом в самолете на рейсах российских авиакомпаний или авиакомпаний стран – членов ЕАЭС; междугородним регулярным автобусом; в каюте III категории речного судна; в каюте IV – V групп морского судна.

Если ехали на транспорте более высокой категории, стоимость возмещается по минимальному тарифу. Расходы на проезд на такси, электричке, городском транспорте или аэроэкспрессе не возмещаются.

После возвращения из отпуска гражданину потребуются: фото или скан билетов; данные о сумме расходов; справка о стоимости проезда по маршруту, если гражданин брал места более высокой категории.

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Эти документы нужно будет приложить при заполнении заявления. При положительном решении деньги придут на пенсионную карту или почтовым переводом.

«Услуга по возмещению проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров Крайнего Севера является массовой и социально значимой. За 2021 г. по ней подано более 280 тыс. заявлений, из них около 10% электронно, через личный кабинет ПФР. Перевод услуги полностью в электронный вид сделает ее более удобной, не нужно тратить время на очные посещения ведомств. Форма заявления более чем простая, проездные документы можно отсканировать или сфотографировать на смартфон и приложить к заявлению», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Цифровая трансформация – это не просто внедрение новых технологий. В первую очередь – это удобство и удовлетворенность наших граждан. Расширяя способы и формы получения услуг, мы повышаем качество обслуживания. Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут запросить компенсацию проезда к месту отдыха в электронном виде, не выходя из дома. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги перечисляются вместе с другими выплатами Пенсионного фонда. Например, на счет в банке или почтовым переводом», – сказал временно исполняющий обязанности председателя правления ПФР Сергей Чирков.